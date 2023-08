GP Olanda, polso rotto per Ricciardo: Lawson al suo posto

Frattura alla mano sinistra per Daniel Ricciardo; Helmut Marko conferma la partecipazione di Liam Lawson per i restanti appuntamenti del weekend

Daniel Ricciardo salta il GP d’Olanda a seguito dell’incidente avvenuto dopo venti minuti dall’inizio delle FP2. Pare sia stato sorpreso dall’incidente di Oscar Piastri in McLaren avvenuto in curva 3 poco prima del suo passaggio. Nella sessione di apertura di questa mattina l’australiano era 13°. Mentre ha concluso ultimo le prove libere del pomeriggio non essendo stato in grado di completare la sessione. Sin da subito è sembrata preoccupante la situazione del suo polso sinistro, per questo motivo è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

La FIA ha confermato con una breve dichiarazione ai media che è stato portato in un vicino ospedale di Haarlem per controlli precauzionali: “Possiamo confermare che Daniel Ricciardo è stato trasferito all’ospedale locale per ulteriori controlli dopo il suo incidente nelle FP2”. Il compagno di squadra, Yuki Tsunoda, ha aggiunto: “Speriamo che stia bene, stava facendo bene nelle FP2 […]. Speriamo che sia in buona forma, almeno. Ovviamente la sua salute è la priorità“.

Ricciardo fuori dai giochi

Nella serata di oggi il consulente della Red Bull, Helmut Marko, ha confermato che Ricciardo ha subito una frattura alla mano sinistra e sarà fuori giochi per il resto del weekend del Gran Premio d’Olanda. A sostituirlo ci sarà il giovane pilota della scuderia austriaca Liam Lawson, già presente sul circuito di Zandvoort come pilota di riserva designato per entrambi i team di proprietà della Red Bull.

“Si è rotto qualcosa nella mano, quindi non correrà”, ha detto Marko a Motorsport.com. “Ci sarà Lawson alla guida, sarà difficile per lui. È un peccato perché la macchina è buona qui”. Il pilota neozelandese è attualmente secondo nel campionato di Super Formula in Giappone con tre vittorie, dopo essere arrivato terzo nella stagione di Formula 2 dello scorso anno. Sabato scenderà in pista alla guida di un’auto di Formula 1: sarà la sua prima volta, non avendo mai sostituito alcun pilota Red Bull o AlphaTauri nelle FP1 di quest’anno.

Il nome di Lawson era apparso anche come contendente per sostituire Nyck de Vries dall’Ungheria in poi, ma la Red Bull ha invece preferito consegnare il sedile a Ricciardo per iniettare più esperienza nella formazione AlphaTauri in difficoltà. Marko ha anche aggiunto di non aver preso in considerazione De Vries per un ritorno nel Gran Premio di casa.

Alice Lomolino