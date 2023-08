Novità a Monza: Drugovich in pista per le libere

Altro giro di boa per il rookie targato Aston Martin: Felipe Drugovich scenderà in pista nella prima sessione di prove libere a Monza

Il weekend di Monza è ormai vicino. E come ogni anno a dare quel tocco di pepe in questo Gran Premio, sarà il nuovo valzer di rookie. La pista di Monza si sa, è una di quelle che entra nella lista di circuiti storici. Non solo per la Formula 1, ma anche per i campionati minori come Formula 2 e Formula 3, per non menzionare anche la vecchia scuola della Formula 4. Proprio per questa familiarità della pista, alcune squadre preferiscono lasciare spazio ai rookie per acquisire confidenza con la vettura. In questo weekend di Monza infatti, sarà la volta del novellino Aston Martin, Felipe Drugovich.

Non sarà la prima volta per il pilota brasiliano, che come vogliamo ricordare, ha già sostituito Stroll durante i test pre stagionali in Bahrain. Per questo motivo, ad oggi il novellino si apre ai microfoni della stampa, per parlare del suo feeling con la vettura. “Non vedo l’ora di risalire sull’AMR23. La macchina è stata fenomenale i durante i test pre stagionali, e sono curioso di vedere come si è evoluta dall’ultima volta. Ho passato molto tempo al simulatore in questi mesi, aiutando la squadra a migliorare la vettura. Quindi vedere la sua evoluzione sarà anche per me di grande importanza”

In seguito, il pilota parla della direzione che potrebbe in futuro prendere la sua carriera in Formula E. Tuttavia, queste sono solo congetture, per ora nulla di ufficiale. Solo una cosa è certa: questo weekend il brasiliano condurrà le FP1 al posto di Stroll. Un Gran Premio di fondamentale importanza per la Formula 1 e i suoi team, perché si sperimenterà lo sviluppo di un nuovo format. In inglese prende il nome di ATA (Alternative Tyre Allocation) che prevede la riduzione dei set di gomme per ogni squadra, in seguito all’impegno sulla sostenibilità previsto dal Circus. La novità potrà essere interessante, in quanto ridurrà notevolmente il numero di strategie da poter applicare in gara.