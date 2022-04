GP Emilia Romagna, Perez: “Doppietta? non bello per i Tifosi”

GP Emilia Romagna. Si è conclusa la Sprint Race, con Max Verstappen in 1° posizione, Charles Leclerc 2° e Sergio Perez 3°

Si è conclusa la Sprint F1, la prima della stagione 2022, andata in scena sul circuito di Imola, nella seconda giornata del GP Emilia Romagna, con Sergio Perez che ha tagliato il traguardo in terza posizione. Davanti al pilota messicano, Max Verstappen e Charles Leclerc, hanno concluso in prima e seconda posizione, con l’olandese che conferma la pole position ottenuta ieri in qualifica. Domani, sulla griglia di partenza del Gran Premio, troveremo il campione del mondo in carica e il pilota della Ferrari in prima fila. Checo e la seconda RB18, occuperà la seconda fila, insieme a Carlos Sainz con la F1-75.

🔟 laps complete in the #F1Sprint ✅ Max is just out of DRS range to LEC, Checo is right on the back of NOR 👀 pic.twitter.com/wlJQUpFTdw — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) April 23, 2022

In qualifica disputata nella giornata di venerdì, condizionata dalla pioggia e dalle tante bandiere rosse, mentre Max Verstappen conquistava la pole position, Sergio Perez sulla sua Red Bull, non è riuscito a far meglio della 7° posizione. Alla Sprint Race, il messicano parte bene e si è reso protagonista di una bella rimonta, che lo ha portato a tagliare il traguardo in 3° posizione. Un buon risultato, pensando alla gara di domani, ben più lunga e con la possibilità di effettuare pit-stop.

L’obiettivo per il pilota della Red Bull, così come per tutto il team è recuperare il terreno perso, dovuto ai due ritiri avvenuti nella prima e terza gara della stagione, da poco iniziata. Vedremo, se e quale sarà il verdetto del GP Emilia Romagna, che scatterà domenica pomeriggio sul circuito di Imola.

Sergio: “Le bandiere rosse ieri, ci hanno fatto soffrire molto”

Le parole a caldo di Sergio Perez, nel post Sprint F1: “È stato importante minimizzare i danni della qualifica di ieri. Le bandiere rosse in pista, ci hanno fatto tanto soffrire. Tuttavia, siamo riusciti a mettere insieme i giri che contavano. Siamo riusciti a rimontare, e siamo nella posizione giusta per lottare domani“.

Sulla griglia di partenza, Sergio Perez si troverà in terza posizione, in seconda fila, alle spalle di Max Verstappen e di Charles Leclerc. Accanto a lui, ci sarà l’altro pilota della Ferrari, Carlos Sainz.

“Pensando alla posizione di partenza di Max, sarebbe l’ideale poter concludere con una doppietta. Sarebbe bellissimo per noi, un po’ meno per i Tifosi. Ma noi, ci proveremo,” ha così aggiunto Checo, in conclusione.