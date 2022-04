GP Emilia Romagna, Leclerc: “Alla fine abbiamo faticato con le gomme”

Dopo una Sprint passata per la maggior parte in testa, Charles Leclerc si dovrà accontentare nuovamente della seconda piazzola per il GP dell’Emilia Romagna

Ad Imola si è corsa la prima Sprint dell’anno. La famosa garetta del sabato ha regalato al pubblico il primo assaggio del GP dell’Emilia Romagna che si vedrà nel primo pomeriggio di domani. Dopo una partenza difficoltosa Max Verstappen è riuscito a recuperare la posizione persa; mentre Charles Leclerc, che all’inizio era riuscito a sopravanzare l’olandese, si ritroverà a partire ancora dalla seconda casella della griglia a causa della comparsa del graining (e forse del maggiore degrado) rispetto alla Red Bull.

That winning moment! 😍 Max left no stone unturned in his quest for victory against championship leader Charles Leclerc! 🔥#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/lJhc1xSQFc — Formula 1 (@F1) April 23, 2022

C’È QUALCOSA DA CAPIRE LATO GOMME

Una circostanza di cui ha parlato a caldo lo stesso monegasco: “Domani partiremo nuovamente in prima fila. Alla fine abbiamo faticato con le mescole e dobbiamo analizzare il tutto per domani, per quando ci sarà la gara ed in cui dobbiamo farci trovare pronti. Il passo era buono fino ad un certo punto, ma poi ho avuto un po’ di graining all’anteriore destra e così abbiamo perso la posizione. Dobbiamo lavorare duro per rimontare domenica”.

Sul lato dei pneumatici quelli di Maranello dovranno quindi cercare di comprendere ancora qualcosa, nei limiti ovviamente del parco chiuso. L’obiettivo sarà quindi di mettere a posto quello che è possibile, come successivamente riaffermato poi alle interviste nel paddock. Quando riprendendo il discorso ha detto: “In merito al graining abbiamo del tempo per guardare i dati. All’inizio ho provato a creare il gap perché sapevo di essere vulnerabile se Max fosse stato all’interno della zona DRS, una cosa che alla fine ho pagato a caro prezzo”.

“Ogni volta che veniamo in Italia abbiamo un supporto [ndr. da parte dei tifosi] pazzesco. Vedere così tante persone sugli spalti è fantastico“, le parole di Leclerc sul grande pubblico rosso al circuito del Santerno; a cui si è rivolto anche dicendo: “Speriamo che domani vada in un altro modo“