GP Emilia Romagna, Qualifiche: rossa protagonista, sì ma la bandiera

Dato l’esordio del fine settimana con la Sprint, al venerdì pomeriggio è giunto il momento delle qualifiche del GP dell’Emilia Romagna dove a conquistare la pole position è stato Max Verstappen

Al GP dell’Emilia Romagna fa il suo debutto stagionale il fine settimana con la Sprint al sabato; ciò sta a significare che dopo appena una sessione di prove libere è già tempo di parlare di qualifiche. La ricerca del giro veloce al circuito del Santerno è stato per molti un lavoro a cui ci si è buttati quasi a occhi chiusi, data la pioggia che aveva caratterizzato pesantemente la prima parte della giornata. E poi ancora alcuni tratti della serata che hanno reso difficile lo svolgimento delle qualifiche.

Q1

La Q1 è iniziata con scelte differenti per le squadre; fra chi è andato subito con le slick e chi ha preferito almeno all’inizio ancora le intermedie. Nei primi minuti sulla Williams di Albon si è presentato ancora una volta un problema. Con lo scoppio dell’impianto frenante della posteriore destra che ha costretto la Direzione Gara ad esporre la bandiera rossa bloccando la sessione.

Alla ripresa tutte le monoposto hanno optato per la gomma d’asciutto. E da qui le prestazioni sono andate progressivamente a migliorare in concomitanza con l’evoluzione della pista. Motivo per il quale la tattica è stata quella di andare con alto carico di benzina per inanellare più giri. A livello di performance impressionante (in negativo) è stato vedere Hamilton salvarsi per soli quattro millesimi. Out: Tsunoda, Gasly, Latifi, Ocon (ai box per un grattacapo) ed Albon.

Q2

Con l’inizio della Q2 i piloti hanno avuto la necessità immediata di fare il tempo, con il rischio incombente di una nuova tornata d’acqua. Momenti concitati dove a pagarla cara è stato Sainz finito contro le barriere alla Rivazza, e provocando la seconda bandiera rossa delle qualifiche. Dopo che tra l’altro aveva già fatto segnare il secondo crono.

Nel frattempo l’arrivo effettivo della pioggia ha reso impossibile tentare di migliorarsi (si spiega così l’assenza di vetture al semaforo verde). Una condizione però che paradossalmente è andata a favore dello spagnolo che ha evitato di farlo scivolare al di fuori dei dieci. Out: Russell, Schumacher, Hamilton, Zhou e Stroll.

Q3

Ancora una bandiera rossa (questa volta determinata da Magnussen) si è messa ad interrompere l’attività del Q3. Alla ripresa con poco più di otto minuti alla fine si è nuovamente scesi in pista, e come nel Q1 si era scelto di avere un maggiore carico di benzina per percorrere più giri. Il contatto di Bottas fra la Variante Alta e la Rivazza ha provocato ancora una volta una bandiera rossa, appena dopo che Verstappen aveva tagliato il traguardo facendo la pole position.

Così è terminata la qualifica, dopo anche che Norris nel giro di lancio si è trovato fermo alle Acque Minerali causando una quinta bandiera rossa. Con l’olandese al palo, secondo un deluso Charles Leclerc e terzo proprio la McLaren dell’inglese; fra i risultati che entusiasmano c’è anche il quarto posto del danese con la Haas.

I tempi delle qualifiche del GP Emilia Romagna