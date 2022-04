GP Emilia Romagna, Verstappen: “Domani dovrò guardarmi le spalle”

Dopo una partenza non ottimale, Max Verstappen è riuscito a confermare la pole position per il Gran Premio d’Emilia Romagna di domani

La Red Bull numero 1 di Max Verstappen partirà dalla prima casella per il Gran Premio d’Emilia Romagna di domani. L’olandese, infatti, è riuscito a difendere la prima posizione conquistata nella sessione di qualifica di ieri pomeriggio. Dopo una debole partenza, Verstappen era stato sfilato da Leclerc, che ha condotto la mini-gara da leader per gran parte dei giri.

IT’S LIGHTS OUT! ⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ Charles gets an incredible start and takes the lead!!#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/uospe1wtvx — Formula 1 (@F1) April 23, 2022



Proprio all’ultimo, però, l’olandese ha recuperato il distacco che il monegasco aveva creato fra la sua F1-75 e la Red Bull rivale. Riuscendo così a riprendersi la prima posizione. “Una partenza molto brutta.” commenta così Verstappen la sua prestazione alla Sprint in Emilia Romagna. “Non so cosa sia successo esattamente, non so perché. C’è stato troppo pattinamento“.

“Poi abbiamo mantenuto la calma. Inizialmente sembrava che Leclerc avesse un po’ più di passo. Ma poi credo che abbia finito le gomme e abbiamo cercato di avvicinarci. E ho provato il sorpasso in curva 2. So che la gara domani potrebbe essere un po’ diversa. Ma sicuramente oggi siamo riusciti ad andare meglio su queste mescole. Sono molto contento di aver fatto una Sprint Race pulita“.

LAP 20/21 VERSTAPPEN GOES ROUND THE OUTSIDE AND TAKES THE LEAD!!!! 🤯#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/KRL1IKs3X2 — Formula 1 (@F1) April 23, 2022



Riguardo alla gara di domani, Verstappen riconosce che dovrà difendersi dagli attacchi di Leclerc. Tuttavia, per il momento si dichiara soddisfatto della vittoria di questo pomeriggio. “Se domani si partirà come oggi dovrò guardarmi le spalle. Ma vediamo domani, sono contento per oggi.” afferma inffati. “Però domani ci saranno anche mescole più dure, quindi potrebbe essere un po’ diverso. Ma questa è stata una bella giornata.” conclude così il Campione del Mondo in carica.