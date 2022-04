GP Emilia Romagna, Verstappen: “Buon inizio di weekend”

Verstappen torna a sorridere dopo un avvio di stagione da dimenticare. La pole gli assicura un posto in prima fila per la Sprint Race

Una lunga sessione di qualifiche (in anticipo) chiude il venerdì a Imola. Tante bandiere rosse, fuori pista e l’ennesimo colpo di scena nel vedere entrambe le Mercedes escluse dal Q3. A confermare lo stato di salute della monoposto è invece la Ferrari, che, davanti al pubblico di casa, dà l’ennesima prova di strapotere. Ma, in modo un po’ rocambolesco, la pole numero 4 della stagione è firmata dal campione del mondo Max Verstappen. L’olandese, aiutato dall’ennesima red flag esposta sul circuito, ha quindi ottenuto la prima piazzola della griglia, senza che Leclerc avesse il tempo di giocarsi l’ultima carta.

Ma il Cavallino è lì e ci crede più che mai. Domani, alle 16:30, la Sprint Race, la prima del calendario 2022, che saprà certamente riservare un bellissimo spettacolo.

GP Emilia Romagna, Verstappen in pole: “Se commetti un errore, la pista ti punisce duramente“

Il poleman Max Verstappen si è detto pronto a rifarsi dopo un avvio di campionato da incubo, con ben due 0 totalizzati in 3 gare disputate fino a oggi: “E’ stato complicato in pista oggi con la pioggia, poi l’asciutto e poi di nuovo la pioggia. Era molto scivoloso ed è stato difficile far funzionare bene le gomme. Si è trattato di una qualifica lunga e frenetica, però alla fine sono contento di essere qui. E’ una pista fantastica e che ti punisce duramente se commetti un errore, puoi andare a muro. Questo ci piace perché per noi piloti è più dura. Sono molto soddisfatto della pole; so che domani e domenica ci saranno condizioni meteo diverse, ma è un buon inizio di weekend. Le prime tre gare iniziali non sono andate come avevamo previsto, ma cercheremo di fare bene qui“, ha dichiarato il numero uno Red Bull nelle interviste di rito post qualifica.