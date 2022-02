Covid-19 Formula 1: i piloti sperano che finisca nel 2022

Siamo nel pieno delle presentazioni delle nuove monoposto, che competeranno nel campionato di Formula 1 2022. A breve inizieranno le due sessioni di test in preparazione di una stagione, composta da un calendario molto lungo e intenso, con pochi momenti di pausa tra una gara e l’altra. L’inizio di una nuova era, come sappiamo e come vediamo dalle nuove vetture, che man mano si stanno mostrando. Ma, questa sarà anche la terza stagione che prenderà il via, sotto pandemia di coronavirus, che dal 2020 sta flagellando l’intera popolazione globale, tra nuove varianti e momenti di grande difficoltà anche dal punto di vista sanitario, ed economico.

Tutto ciò, chiaramente anche se il calendario agonistico è ormai fatto, e a un mese esatto dal primo weekend di gara, sono in tanti e in particolar modo i piloti, che sperano che il campionato 2022, fili liscio e senza alcun intoppo nel 2022.

Daniel Ricciardo, pilota australiano in forza al team McLaren, spera di poter tornare nel suo paese nativo per il GP d’Australia, in programma a Melbourne nel mese di Aprile: “Non vedo l’ora”.

“Il circuito è stato rifatto, il che lo rende ancora più interessante. Sarò molto contento di poter finalmente tornare a casa. Se il nuovo layout, permetterà facilmente i sorpassi e le lotte, potremmo vedere una gara diversa a Melbourne, rispetto agli ultimi anni,” ha così commentato Ricciardo.

Il caso Novak Djokovic, il campione di tennis, coinvolto nello scandalo vaccinazioni, che l’ha portato a essere espulso dall’Australia e dalla possibilità di prendere parte all’Australian Open, torneo annuale che si svolge a Melbourne, continua a far parlare di sé e ha portato il governo locale ad attuare nuove misure per chi entra nel paese.

“Spero che le cose con Djokovic, sia stato un caso isolato. Penso che chiunque altro, sia in grado di entrare in Australia. Se sei vaccinato, non ci dovrebbero essere problemi,” ha così commentato il pilota di Perth.

