Calendario 2022: la struttura del weekend di gara

Altre novità per la stagione 2022 del campionato di Formula 1, ecco come cambia la struttura del weekend di gara

Come anticipato le gare saranno 23, record per il calendario della massima serie. Una stagione molto impegnativa, con gare molto ravvicinate. Per facilitare quindi gli spostamenti dei team e rendere più semplice rientrare nel budget cap, si è deciso quindi di ridurre le giornate all’interno del paddock. Fino a oggi, ogni gran premio consisteva di quattro giornate – fatta eccezione per Monaco, della durata di cinque giorni – di impegni.

Tra incontri con i media e fans, sessioni di prove libere, qualifiche e gara, infatti, le scuderie dovevano ‘soggiornare’ nel circuito dal giovedì alla domenica. Per la stagione a venire, però, si è deciso di modificare radicalmente la struttura del weekend di gara. Ci saranno, infatti, solo tre giornate sul circuito. Se avete intenzione di assistere a qualche evento, è quindi bene essere a conoscenza delle novità.

Venerdì e sabato, tutte le sessioni di prove libere

Il weekend di gara comincia il venerdì. In mattinata ci si concentrerà sugli eventi pubblici, come le interviste. Soltanto a partire dal primo pomeriggio si inizieranno a vedere le vetture girare in pista. Nella maggior parte dei GP, infatti, le FP1 partiranno alle 13.00 (local time), mentre le FP2 si disputeranno dalle 17.00 alle 18.30. Non più quindi un’ora di libere, ma un’ora e mezza. Al termine delle due sessioni sarà previsto inoltre un altro momento d incontro con i media. Molto fitto anche il programma del sabato. Le FP3, come da regolamento “Dureranno un’ora e cominceranno non prima di diciassette ore e mezza dal termine delle FP2“. L’ultima sessione prima delle qualifiche, quindi, comincerà alle ore 12.00 del sabato.

Le qualifiche e la gara

Le qualifiche ufficiali inizieranno invece “Non meno di due ore dopo il termine delle FP3“. Ci si aspetta quindi di vedere iniziare il Q1 alle 15.00 o più tardi. Tra le FP3 e il Q1 ci saranno 15 minuti di incontro piloti-tifosi. Le qualifiche manterranno il format attuale – Q1, Q2, Q3 – della durata rispettiva di 18, 15 e 10 minuti.

La nuova struttura del weekend non intaccherà la gara della domenica, che si dovrebbe infatti quasi sempre disputare intorno alle 15.00.

VENERDI’ SABATO DOMENICA 13.00-14.30 – FP1 12.00-13.00 – FP3 15.00 – Gara 15.00-16.00 – incontro con i media 15.00-16.00 – Qualifiche 18.00 – Interviste post gara 17.00-18.30 – FP2 17.00 – incontro con i media

Articolo di Gabriele Diodati