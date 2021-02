Alpine e Aston Martin annunciano le date di presentazione

Alpine e Aston Martin hanno annunciato le date di presentazione delle rispettive monoposto per la stagione 2021: il 2 e il 3 marzo prossimi

Nella giornata di ieri la McLaren ha aperto le danze sulle presentazioni delle monoposto 2021, mostrando la sua MCL35M. Oggi Alpine F1 Team e Aston Martin hanno annunciato le date di presentazione delle loro monoposto, che si sfideranno in pista nella stagione 2021.

Lo scorso 14 gennaio Alpine ha presentato il team e la livrea provvisoria, caratterizzata da uno sfondo nero con i colori che richiamano la bandiera francese e quella inglese. Poco fa il team diretto da Luca de Meo, ha annunciato che il 2 marzo sarà presentata la monoposto.

Attraverso le pagine social del team francese, è stato mostrato un video con in sottofondo il ruggito del motore Renault per annunciare la data della presentazione, che andrà in scena in modo virtuale.

L’Alpine A521 sarà mostrata con una livrea definitiva. Nella presentazione di gennaio, la livrea mostrata ha suscitato grande interesse, con la maggior parte degli appassionati che ha notato il ritorno dell’azzurro e del giallo, colori che riportano alla mente le livree delle Renault R25 e R26 con le quali Fernando Alonso ha conquistato i titoli mondiali in Formula 1 nel 2005 e 2006. Lo spagnolo ha fatto intendere che quei colori, potrebbero essere inseriti sul suo nuovo casco, mentre non è certa la loro presenza sulla vettura.

Nel giorno della presentazione ufficiale della monoposto, non si sa se ci saranno anche i piloti titolari, ovvero Fernando Alonso ed Esteban Ocon. Dobbiamo tener presente che lo spagnolo è reduce da un incidente in bici accadutogli la scorsa settimana mentre si stava allenando. Ieri è stato dimesso dall’ospedale e come raccomandato dai medici dovrà osservare un periodo di totale riposo prima di tornare ad allenarsi in modo graduale in vista dell’inizio della stagione.

All fired up for our 2021 launch, join us virtually on the 2nd March 2021! 💙 Save The Date 💙 pic.twitter.com/R2mGKJAnLe — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 16, 2021

LA VETTURA DI VETTEL E STROLL VEDRA’ LA LUCE IL 3 MARZO

Subito dopo anche Aston Martin, ha annunciato la data di presentazione della sua monoposto della quale non sappiamo la denominazione. Il giorno scelto è il 3 marzo alle ore 15:00 GMT (le 16:00 ora italiana) e con ogni probabilità avrà luogo a Gaydon, la sede di Aston Martin.

Dopo molti anni, il famoso e prestigioso brand automobilistico torna in Formula 1 con la sua famosa livrea, caratterizzata dal color verde britannico da corsa. La monoposto sarà affidata a Sebastian Vettel e a Lance Stroll in questa nuova era della Racing Point di proprietà di Lawrence Stroll.

Per poter assistere alla presentazione, occorre registrarsi al presente link messo a disposizione dal team: https://auth.astonmartinf1.com/. Una volta registrati, all’interno della piattaforma sarà possibile fare delle domande a Vettel e a Stroll in merito alla stagione che sta per iniziare.

Aston Martin si prepara all’avvio di una nuova stagione, con l’obiettivo di confermare e migliorare quanto visto lo scorso anno e puntare a diventare la terza forza della classifica e far meglio delle dirette avversarie: McLaren, Ferrari e Alpine. Motivo per cui hanno deciso di affidarsi all’esperienza di un pluricampione del mondo come Vettel e al giovane Lance Stroll che lo scorso anno ha mostrato un passo in avanti rispetto alla stagione precedente.