Addio Renault, inizia l’era Alpine in Formula 1

Inizia l’era Alpine. Nella mattinata Luca de Meo, CEO del gruppo Renault, ha presentato a Parigi quello che loro stessi hanno chiamato “Renaulution“. Si tratta del nuovo piano strategico attuato dalla casa francese che vedrà, fra le diverse cose, la Formula 1 al centro del loro progetto motoristico. Tanto che poco dopo la mezzanotte di oggi la pagina Twitter dell’ex-Renault F1 Team ha cambiato veste preannunciando l’introduzione ufficiale di Alpine. L’italiano e Laurent Rossi, AD di Alpine Cars, hanno assicurato l’impegno del gruppo nella massima categoria ponendosi anche obiettivi importanti entro il 2025.

Poco dopo i rinnovati account social hanno mostrato la A521, questo il nome della prossima monoposto, tramite alcune immagini. Per l’occasione la vettura è stata vestita di una livrea temporanea (principalmente nera in onore alla A500, il prototipo di Formula 1 datato al 1975), mentre quella ufficiale verrà svelata solo a febbraio. Anche Esteban Ocon e Fernando Alonso, i piloti che costituiranno dalla stagione 2021 la line-up del team, si sono dimostrati entusiasti tramite alcuni tweet.

We are proud to introduce our 2021 #FormulaOne single-seater, the A521, dressed in its temporary winter livery. The black colour is a tribute to the A500 F1 prototype from 1975.

Learn more about #AlpineCars new ambitions revealed today: https://t.co/IY8BgmNw9n pic.twitter.com/qvNlUw34RF

— Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) January 14, 2021