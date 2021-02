Alonso dimesso dopo l’incidente in bici

Buone notizie per Fernando Alonso, che dopo l’incidente in bici è tornato a casa. Ora lo attende un periodo di convalescenza

L’11 febbraio 2021, Fernando Alonso si stava allenando in bici per prepararsi in vista della stagione di Formula 1 2021. Nei pressi di un parcheggio del supermercato Lidl di Lugano in Svizzera, è rimasto coinvolto in un incidente con un’auto.

I soccorsi sono arrivati immediatamente e hanno trasportato il 39enne all’ospedale: i primi accertamenti hanno riscontrato una frattura alla mascella superiore. Successivamente è stato sottoposto a un intervento chirurgico correttivo, riuscito con successo secondo quanto comunicato dai medici, per poi rimanere in osservazione per tre notti in ospedale.

Questa mattina l’ospedale svizzero ha deciso di dimettere il pilota dell’Alpine F1 Team, che dovrà osservare un periodo di convalescenza nella sua casa di Lugano. Si prevede che possa recuperare in tempo per i test pre stagionali che si disputeranno dal 12 al 14 marzo al Bahrain International Circuit.

Il ritorno di Fernando Alonso in Formula 1 dopo due anni di stop, è una delle novità molto attese di questa stagione. Il pilota spagnolo, grande appassionato di ciclismo tramite i suoi profili social era solito mostrarci gli allenamenti. Tutto sembrava filare liscio fino all’incidente in bici avvenuto lo scorso giovedì. Dalle prime notizie sull’incidente, si è temuto che potesse rischiare di prendere parte alle prime gare della stagione 2021, ma ora sembra che la situazione sia rassicurante.

ALPINE: “FERNANDO SEGUIRA’ UN PERIODO DI TOTALE RIPOSO”

L’Alpine F1 Team ha aggiornato sulla situazione del proprio pilota, con un nuovo comunicato: “Dopo un periodo di 48 ore di osservazione in ospedale in Svizzera, Fernando Alonso è stato ora dimesso per proseguire il suo recupero a casa”.

“Lui ora seguirà un breve periodo di totale riposo, prima di ricominciare in modo graduale l’allenamento per prepararsi alla partenza della stagione”.

“Come sempre, ringraziamo tutti voi per i vostri auguri di pronta guarigione per Fernando,” ha così scritto e pubblicato sui propri profili social il team anglo-francese.