Al via il WEC a Imola: il riassuntone del primo venerdì del Mondiale

Comincia il weekend della 6 ore di Imola al WEC con le prove libere del venerdì: il racconto della giornata dalla sala stampa del circuito Enzo e Dino Ferrari

Al via il fine settimana di gara del World Endurance Championship. All’Autodromo di Imola semafori verdi per le prove libere nel venerdì 17 aprile che segna l’inizio della stagione WEC dopo il prologo di martedì. In mattinata, dalle 10:15 alle 11:45, le FP1 per gli 8 team Hypercar e 9 LMGT3. Nel pomeriggio invece le libere 2. F1World è stata inoltre presente come testata alla conferenza stampa di giornata che vi invitiamo a recuperare qui.

Prove libere 1: tripletta Ferrari

La stagione 2026 inizia come era finita la precedente, con un dominio Ferrari in Hypercar. La più veloce della sessione 1 di libere è la numero #83 di AF Corse: la 499P ha fatto registrare un crono di 1:31.739. Segue la #50 di Antonio Fuoco con un minimo distacco di 23 millesimi e terza la #51 di Giovinazzi e Pier Guidi, lontana poco meno di due decimi e mezzo. Distacco importante dai primi avversari, che rispetto al prototipo, guidato tra gli altri da Kubica, si allontana di oltre quattro decimi (Cadillac numero #12). Difficile debutto per la nuova Genesis, quindicesima e penultima.

Per quanto riguarda la classe LMGT3, invece, il miglior tempo è stato fatto segnare dall’equipaggio #34 di Racing Team Turkey By TF. Segue la #58 di Garage 59, una McLaren, e infine, al terzo posto, la #27 di Heart of Racing. AF Corse “solo” quarta con la numero #21, mentre problemi alla #54 che, pur con 42 giri all’attivo, non riesce ad andare oltre al 18esimo e ultimo posto.

FP2: cambiano le carte in tavola

Ferrari non lascia il podio ma non conquista la vetta come in mattinata. Solo una terza posizione per l’equipaggio #50, quarto crono per il #51. Il distacco dal miglior tentativo di giornata, appannaggio di Alpine #35 di Felix da Costa, è di meno di due decimi. Seconda posizione per Toyota che con la sua numero #7 dell’ex Formula 1, Nyck de Vries, si porta a +0.114. Settima l’#83 di AF Corse. Anche in questa sessione i distacchi aumentano notevolmente dopo la Ferrari di Calado: un decimo e 38 tra quarta e quinta e tempi che si alzano ulteriormente continuando la classifica.

Due LMGT3 su tre tra le migliori sono del team THOR, presente sul podio anche nelle libere 1. Davanti a tutti la #23, ancora una volta terza è invece la #27. Tra le due Aston Martin si posiziona la Lexus #78 di Akkodis ASP. +0.070, +0.060 e +0.085 i distacchi tra le prime quattro in una battaglia che sembra molto serrata. Settimo e undicesimo posto per AF Corse.

Dopo le prime tre ore di prove del venerdì del WEC in preparazione alla 6 ore di Imola, ci attendono domani le FP3 di un’ora e le qualifiche. Per chi non conoscesse il format, le qualifiche si disputano separatamente tra le due classi, prima LMGT3 e poi Hypercar. Vi sono prima le qualifiche a cui sono ammesse tutte le vetture e poi l’hyperpole per le più veloci, che assegna definitivamente la pole position. Vi aspettiamo per ulteriori aggiornamenti!