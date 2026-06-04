GP Monaco: la conferenza stampa dei top team nel Principato

Leclerc, fresco di rinnovo, protagonista della consueta conferenza stampa del giovedì per il GP di Monaco

La figura di spicco assoluta del weekend nel Principato è senz’altro Leclerc. Non solo perché questa è la sua gara di casa, ma specialmente per il rinnovo con Ferrari. La scuderia lo blinda ponendolo al centro del progetto e il monegasco spende parole al miele per la Rossa di Maranello. Ciò è simbolo di un legame forte, quasi indissolubile. Leclerc si è reso protagonista, sin dalla conferenza stampa del giovedì, per il GP di Monaco.

Charles Leclerc ha aperto le danze dichiarando: “Non avevo una scadenza in mente, ma per me era già tutto chiaro. Amo il team e credo che questo sia evidente. Credo nel progetto, ho fiducia in Vasseur e nel fatto che possa riportare la Ferrari al vertice. Abbiamo la medesima visione di tornare a vincere il prima possibile e per questo sono e sarò ancora qui. Titolo nel 2026? Tutto può cambiare velocemente, ma è ancora troppo presto per dirlo”.

Il monegasco terminerà la carriera in Ferrari?

Il monegasco ha proseguito dicendo che è presto per decidere se terminerà la propria carriera con il team di Maranello. “Amo il team, ma ovviamente voglio anche vincere. Anche se ancora non ci siamo riusciti concretamente, c’è fiducia. Sono ancora giovane per dire che concluderò in Ferrari la mia carriera, ma posso affermare con certezza che al momento sento che questa è la scelta giusta. Perciò, anche se c’erano altre opzioni in ballo, rinnovare mi è sembrata la cosa più naturale”.

“La motivazione per provare ad avvicinarci alla Mercedes è forte. Seppur ha un vantaggio significativo e credo che anche in questo weekend sarà il team da battere. Su questo tracciato potrebbero far bene anche McLaren e Red Bull. Noi finora abbiamo faticato in rettilineo, perciò questa pista potrebbe aiutarci. Per me Monaco non è solo Formula 1, ma è anche casa, ho i miei affetti e la mia quotidianità qui. Inoltre è un luogo più intimo di quanto in realtà si pensa. E questa è la parte che preferisco” ha così concluso Leclerc.

Le dichiarazioni di Norris

Lando Norris ha vinto la scorsa edizione della gara nel Principato, ma non sa se anche quest’anno riuscirà a conquistare la vittoria. A riguardo ha affermato: “L’anno scorso abbiamo vinto, ma non so se saremo in grado di ripeterci. Anche se ovviamente arriviamo con quell’intenzione. Non vogliamo essere né troppo ottimisti, né troppo pessimisti alla vigilia del weekend. Vogliamo mantenere la giusta mentalità”.

La McLaren a Monaco celebra lo storico traguardo dei 1000 gran premi. “Sono fiero dei mille gran premi del team e di aver fatto la mia parte con questa squadra. Tutto ciò per me è un sogno. Non avrei mai pensato di diventare il pilota con più gare qui. Solitamente non amo le statistiche, ma di questa ne vado fiero. Voglio rimanere qui per ancora tanto tempo e raggiungere tanti altri traguardi” ha così concluso il campione del mondo in carica.