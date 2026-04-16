WEC per neofiti: team e piloti LMGT3 (parte 2)

Piloti e team LMGT3: seconda parte della nostra guida al WEC, in partenza domenica a Imola

Benvenuti nella seconda parte del nostro articolo dedicato ai protagonisti della classe WEC LMGT3. Dopo aver analizzato le prime squadre nella parte uno, è arrivato il momento di completare il quadro con gli ultimi team e i loro equipaggi. Se vi foste persi la prima parte, potete recuperarla comodamente cliccando qui. Ora però torniamo in pista: altre 4 squadre, 8 vetture e 24 piloti da scoprire. Pronti?

Indice

Team WRT (BMW)

Già incontrato nella classe Hypercar, ritroviamo Team WRT anche nella WEC LMGT3. La struttura belga è ormai una certezza nel mondo Endurance e continua la propria collaborazione con BMW, portando in pista due equipaggi molto interessanti. Un mix perfetto tra esperienza e nuovi profili, con l’obiettivo di fare il salto di qualità anche nella categoria GT del Mondiale.

I PILOTI

Darren Leung: Profilo perfetto per le gare di durata, con esperienza crescente nel panorama GT. Non è tra i nomi più mediatici, ma rappresenta uno di quei piloti solidi su cui costruire un risultato: ha vinto British GP Championship e GT World Challenge. Corre nel WEC dal 2024 e a ora ha collezionato due vittorie.

Sean Gelael: Nome noto anche agli appassionati di Formula 2, dove ha corso per diverse stagioni. Negli ultimi anni si è costruito una carriera molto più convincente nell’Endurance, diventando una presenza fissa nel WEC. Due volte secondo nella classe LMP2, passa all’LMGT3 nel 2024.

Augusto Farfus: Uno dei piloti più esperti del gruppo. Una carriera lunghissima tra DTM, GT e endurance, con risultati importanti e una conoscenza totale di questo tipo di competizioni. Ha vinto anche due Daytona. Partecipa al WEC dal 2018 e al momento ha portato a casa una vittoria.

Anthony McIntosh: Profilo meno conosciuto, ma inserito in un contesto tecnico molto solido. Vincitore di diverse competizioni legate al mondo Lamborghini, ha fatto una breve apparizione a Interlagos lo scorso anno. Il 2026 sarà la prima stagione da titolare.

Parker Thompson: Pilota canadese con esperienza tra monoposto e GT. Negli ultimi anni ha consolidato la propria presenza nelle competizioni Endurance, molto abile in particolare nelle serie americane. Arriva secondo nell’ALMS e nel 2026 comincia la sua transizione verso il WEC.

Dan Harper: Cresciuto nel mondo BMW, rappresenta uno dei giovani più interessanti legati al marchio tedesco. Velocità e margine di crescita non mancano. Nel 2020 ha vinto la 24 ore del Nurburgring.

Proton Competition

Team storico del mondo Endurance, Proton Competition è una realtà ben conosciuta nel paddock. Dopo il lungo legame con Porsche, continua il proprio percorso nel WEC LMGT3 con Ford e la Mustang GT3. Due vittorie alla 24 ore di Le Mans nel palmares e una grande esperienza alle spalle: ingredienti che potrebbero renderli una delle sorprese della stagione.

I PILOTI

Sebastian Priaulx: Figlio d’arte, cresce nel mondo GT seguendo le orme del padre. Negli ultimi anni si è ritagliato uno spazio importante nelle competizioni Endurance, vincendo la Porsche Carrera Cup North America nel 2021 e giungendo terzo nell’IMSA nel 2025.

Eric Powell: È stato un canottiere britannico. Ehm, errore,.. Pilota con esperienza nel panorama GT americano, abituato a gare lunghe e gestione strategica. Ha una percentuale del 16,2% di vittorie nell’Intercontinental GT Challenge. Vi sfidiamo a trovare altre informazioni.

Ben Tuck: Nome ben noto nelle categorie GT, con alcuni risultati di rilievo tra ELMS, ALMS e competizioni europee. Partecipa al WEC dal 2025, ma ha gareggiato a Le Mans anche nel 2024.

Logan Sargeant: Sì, proprio lui. Ex pilota Formula 1 con Williams, dove però non è riuscito a lasciare il segno. Dopo l’uscita dal Circus, riparte dal WEC in una nuova fase della carriera tutta da scrivere. E sì che, nel 2025, aveva affermato di ritirarsi dalle competizioni. Un giovane (ha ancora 25 anni) indeciso.

Giammarco Levorato: Profilo emergente del panorama GT, con esperienza crescente nelle competizioni Endurance. Arriva secondo nell’ELMS 2023 e partecipa al WEC a partire dall’ultima gara del 2024.

Stefano Gattuso: No, non l’allenatore (lui si chiama Gennaro). Pilota con poca esposizione mediatica ma inserito in un equipaggio interessante, dove potrà dire la sua. Dalla scorsa stagione nel Mondiale Endurance, le informazioni sono pochissime.

Iron Lynx

Squadra italiana ormai affermata nel mondo Endurance, Iron Lynx continua il proprio percorso nel WEC LMGT3 con Mercedes-AMG. Una struttura che negli anni ha dimostrato solidità e competitività, capace di adattarsi a diversi contesti tecnici e pronta a giocarsi le proprie carte anche in questa stagione. Con Molina (ora in Hypercar) vinsero il titolo di classe LMGTE nel 2021 e LMGT3 nel 2024 nell’ELMS.

I PILOTI

Martin Berry: Secondo anno di WEC per lui. Ha corso in GT World Challenge, ALMS ed ELMS. Info disponibili molto poche.

Maxime Martin: Nome di altissimo livello. Una carriera importante tra BMW, Aston Martin e ora Mercedes, con risultati di rilievo nel mondo GT. Vincitore di una 24 ore di Le Mans nel 2020, lo stesso anno porta a casa il secondo posto di classe nel WEC.

Rui Andrade: Nome esotico come la sua nazionalità (viene dall’Angola). Giovane ma già con esperienza nel WEC, rappresenta uno dei profili più interessanti in crescita. Nel Mondiale dal 2022, l’anno seguente ha vinto la categoria LMP2 con WRT.

Lin Hodenius: Uno dei piloti più giovani dell’intero lotto (per usare sempre paragoni Formulistici, ha qualche settimana più di Antonelli). Il 2026 rappresenta una grande occasione per mettersi in mostra. Attualmente terzo nel Campionato IMSA.

Matteo Cressoni: Nome conosciuto nel panorama Endurance, con diverse partecipazioni a Le Mans e nel WEC. Ha una pagina Wikipedia incredibilmente dettagliata, ma che si ferma al 2021. Una nostra supposizione è che se la sia scritta lui. Matteo, se stai leggendo, per favore aggiornala!

Johannes Zelger: Veronese di 46 anni. Maggiori informazioni cercasi.

Garage 59

Garage 59 rappresenta il volto McLaren nel WEC LMGT3. Una struttura solida, con esperienza nelle competizioni GT e pronta a portare avanti il progetto della casa britannica. Un team che potrebbe crescere molto nel corso della stagione, grazie a una line-up interessante e ben distribuita.

I PILOTI

Antares Au: Pilota con esperienza nel mondo GT asiatico e internazionale, in particolare vincitore dell’ALMS 2024-25. Corre a Le Mans l’anno passato ma inizia la sua avventura ufficiale nel WEC solo nel 2026.

Tom Fleming: Profilo emergente, chiamato a confrontarsi con una categoria altamente competitiva. Vince le Finali Mondiali Ferrari nel 2023. Pochi altri risultati degni di nota.

Marvin Kirchhöfer: Nome di riferimento nel mondo GT, con esperienza e velocità già dimostrate in diverse competizioni, terzo nel GT World Challenge Europe Sprint Cup 2025. È al suo primo anno nel WEC.

Benjamin Goethe: Giovane talento che continua il proprio percorso nel mondo Endurance. Vince il GT World Challenge Europe Endurance Cup nel 2022 e arriva terzo nel GT World Challenge Europe Sprint Cup 2023 e 2025. Prima apparizione nel Mondiale.

Finn Gehrsitz: Uno dei prospetti più interessanti della nuova generazione GT. Davvero giovanissimo (21 anni), ancora non ha raggiunto risultati degni di nota.

Alexander West: Pilota esperto e presenza costante nelle competizioni Endurance, elemento chiave per l’equilibrio dell’equipaggio. Nonostante abbia 61 anni abbiamo trovato una pagina Wikipedia su di lui scarsissima e in tedesco. Eh noi ci abbiamo provato a dirvi di più, ma vi assicuriamo che non è stato facile.

Fine del viaggio nella WEC LMGT3

Se siete arrivati fin qui, ormai è chiaro: il mondo del WEC LMGT3 non ha nulla da invidiare alle Hypercar. Tra piloti esperti, giovani talenti e team storici, la categoria si prepara a regalarci una stagione intensa e imprevedibile. Ora avete tutte le carte in mano per seguire al meglio il Mondiale Endurance 2026… non resta che aspettare il semaforo verde di Imola.

Potete trovare i nostri fotografi su Instagram: @claudiocavalli_crazyarmy e @federico_fantini