WEC per neofiti: team e piloti Hypercar 2026 (parte 2)

Piloti e team Hypercar: seconda parte della nostra guida al WEC, in partenza domenica a Imola

Benvenuti nella seconda parte del nostro articolo dedicato a squadre e piloti che debutteranno domenica nel WEC, in particolare nella classe Hypercar. Nel caso vi foste persi la prima parte, potete comodamente recuperarla al link che vi lasciamo cliccando qui. 9 equipaggi sono già stati analizzati, è il momento dei restanti 8, dunque dei rispettivi 4 team e 24 piloti. Pronti per partire?

Indice

Alpine Endurance Team

Una squadra che conosciamo bene, quella di casa francese. Collabora con Signatech, una scuderia nata negli anni ’90, che con Mortara vinse il Campionato Europeo di Formula 3 nel 2010. Nel WEC dal 2015, hanno vinto due volte il campionato LMP2, passando poi a LMP1 nel 2021 e conquistando due secondi posti.

Si sposta in Hypercar a partire dal 2024 e vede correre tra le sue file un volto molto noto: Mick Schumacher. Tuttavia il figlio del Kaiser non sarà presente al volante della Alpine A424 nel 2026. Particolarità dell’equipaggio 36 di Alpine è la presenza di soli connazionali francesi.

I PILOTI HYPERCAR WEC

Antonio Felix da Costa: Se avete letto la parte uno avrete notato una caratteristica di alcuni piloti. Certi amano davvero correre, tanto da affiancare WEC e Formula E. Antonio è uno di loro, Campione del Mondo della categoria elettrica nel 2019-20. Due anni dopo, invece, si laureò Campione nella categoria LMP2 con Jota Sport. Passa alle Hypercar l’anno seguente, si ritira nel 2024 e torna quest’anno, ancora una volta da pilota ambo di Endurance ed FE.

Ferdinand Habsburg: Con i suoi secondi nomi fa concorrenza a Carlos Sainz jr. (Ferdinand Zvonimir Maria Balthus Keith Michael Otto Antal Bahnam Leonhard von Habsburg-Lothringen). Erede del Catasto Asburgo-Lorena, preferisce le corse ai castelli. Precisamente si fa notare per le gare su LMP2 nel WEC, in ELMS e in ALMS, vincendo tutti e 3 i campionati più Le Mans. Questo tra 2021 e 2022. Meno fortunato nelle Hypercar, ma parliamo comunque di un pilota niente male.

Charles Milesi: Con Habsburg e Frijns vince il titolo LMP2 del WEC nel 2021 con annessa Le Mans, poi nel 2024 fa il salto con Alpine verso le Hypercar. Questo è più o meno tutto quello che sappiamo di lui. Certo, è anche uno dei piloti più giovani che abbiamo incontrato finora (classe 2001), ma possiamo menzionare solo Formula 4 francese, Formula Renault e Formula 3 giapponese per lui.

Victor Martins: Volto nuovo del WEC ma noto a chi segua le categorie minori. Vincitore dell’edizione 2022 della Formula 3 a discapito di Ollie Berman in un terribile finale a Monza, in Formula 2 conquista solo 2 vittorie. Diventa membro della Williams Driver Academy nel 2025 e partecipa alle prove libere in Spagna, ma nulla più. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Ah, ovviamente è francese.

Frederic Makowiecki: Quest’anno compie 46 anni, decisamente non più un giovanotto. Corre in GT dal 2001, a Le Mans dal 2011 e nel WEC dal 2012. Vince la 24 ore nel 2022 in classe GTE Pro, ma mai il titolo piloti della sua categoria Endurance. Altre notizie su di lui fatichiamo a reperirle.

Jules Gounon: Poche informazioni anche sull’ultimo dei francesi di Alpine. Ha partecipato alla Formula 4 francese concludendo al secondo posto dietro al compianto Anthoine Hubert. Già nel 2015 cambia strada dalle Formule al GT prima in categorie nazionali, poi passando a GT World Challenge e infine a Daytona e Le Mans. Alla prima ottiene una vittoria e un secondo posto di classe. Nel WEC arriva da pilota titolare nel 2025.

WEC Hypercar: Peugeot TotalEnergies

Restiamo in Francia per il prossimo team, il ben noto marchio automobilistico Peugeot. Vincitrice dell’ultimo WSC (il precursore del World Endurance Championship), la squadra di Parigi conquista Le Mans nel 1991 e 1993, nonché quella del 2009. Torna nel WEC nel 2022 ma non va oltre il 4° posto tra i costruttori e qualche sporadico podio. Nel 2025 conquista 84 punti, il che la porta al settimo posto su otto nel mondiale.

I PILOTI

Paul di Resta: Quattro stagioni (3+1 GP) e 121 punti in Formula 1, una 24 ore categoria LMP2 e un Campionato della stessa classe concluso al secondo posto. Non so può dire che il britannico sia un novellino. Dal 2023 si dedica alle Hypercar, con una buona prima stagione e una seconda a dir poco disastrosa. Si riprende nel 2025 e conquista il primo podio di Classe. Force India non sarà stata una gran squadra ma guardate che neanche nel Circus era così male!

Stoffel Vandoorne: Tre stagioni nella Classe Regina, ma con una McLaren ben lontana da quella degli ultimi due Campionati. Stoffel ne ha provate di strade: lasciata la Formula 1, si è spostato sull’elettrico, affiancando qualche gara GT. In Formula E si consacra: Campione del Mondo 2021-22. Nello stesso anno, il ’21, decide di portare a casa anche il secondo posto categoria LMP2. Dal 2024 corre avendo il posto fisso sia in Endurance che in FE. Una buona ripresa dopo uno sfortunato inizio.

Nick Cassidy: Quiz! Corre in due categorie: quali sono? Ma ovviamente Formula E e WEC! A dire il vero è il nuovo arrivato di casa Peugeot, non ha mai corso nel World Endurance Championship in passato. Ma in GT sì, vincendo il Super GT nel 2017 (e la Super Formula nel 2019). Nella categoria elettrica, invece, ha collezionato due secondi posti e un terzo nelle ultime tre stagioni, a un passo dal titolo. Chissà cosa lo aspetta nel 2026!

Loic Duval: Partecipa negli anni a WEC, DTM e Formula E, ma il suo picco massimo lo ha nel primo Campionato, esattamente nel 2013. Con il suo equipaggio conquista 3 vittorie (tra cui la 24 ore), 3 secondi posti, una medaglia di bronzo e un ritiro, vincendo la classe LMP1. Dal 2022 con Peugeot torna titolare, ma il suo team non è tra i migliori e trova solo un terzo gradino sul podio in America nel 2025.

Malthe Jakobsen: Un giovanissimo 22 enne fa il suo debutto nel WEC lo scorso anno, dopo alcune stagioni tra ELMS e ALMS, vincendo la prima nel 2022 e conquistandone successivamente secondo e terzo posto. Poco altro da dire, del resto è ancora un “bambino” nel mondo delle corse. Nel 2019 ha vinto la Formula 4 danese.

Theo Pourchaire: Vincitore della Formula 2 2023, nel Circus non c’è mai stato spazio per lui, se non per qualche sessione di prove libere. Prova l’IndyCar ma le cose non vanno molto meglio, così nel 2025 fa un tentativo nel finale di stagione del Mondiale Endurance, diventando titolare nel 2026. Anche lui ha tutto il futuro davanti.

Aston Martin THOR Team

L’ultimo team per classifica della scorsa stagione (cosa che la scuderia di Formula 1 sembra stia copiando). Insieme a Heart of Racing Team dal 2020, costituiscono la settima delle otto squadre Hypercar di cui parleremo oggi. Il progetto prototipi nasce solo nel 2025 e per questo fatica decisamente nella classe, quando invece tra le LMGT3 la situazione cambia drasticamente. L’esordio nel WEC, in ogni caso, avviene solo nel 2023.

I PILOTI

Tom Gamble: Una carriera iniziata nelle monoposto ma presto passata alle GT, con ELMS e ALMS. Una capatina nel WEC la fa già nel 2021 nella classe GTE Am oltre a partecipare alla 24 ore nel 2023. Torna nel 2025 per conquistare la bellezza di 0 punti. Si rifà però con il terzo posto a Daytona. Anche lui ancora molto giovane con tanta strada davanti.

Harry Tincknell: Si iscrive al WEC nel 2014 per sole due gare, ma nel frattempo vince Le Mans classe LMP2. La conquista di nuovo nel 2020 (GTE Pro) e nel 2021 prende un anno sabbatico. Dal 2023 passa in Hypercar prima con Porche, poi con Aston Martin, conquistando un totale di 7 punti. Sempre nel 2020 vince anche Daytona. Non proprio un “pilotino”.

Ross Gunn: Non ha nemmeno una pagina Wikipedia. Fortunatamente conosciamo l’inglese e abbiamo potuto tradurre: nel 2015 vince il Campionato GT Britannico. Partecipa a 4 edizioni della 24 ore di Le Mans e a 6 stagioni del GT World Challenge. Ma i risultati migliori li ha ottenuti in IMSA con un terzo posto nel 2021.

Alex Riberas: Pilota nato nel 1994 in Spagna i cui risultati sono davvero poco interessanti. Partecipa al WEC dal 2023 ma passa in Hypercar solo nel 2025. Fine. No, davvero, possiamo dirvi che ha corso la 24 ore di Daytona ma non ha mai conquistato una posizione migliore della settima di classe. Nel 2015 ha vinto la 12 Ore di Sebring nella classe GTD, quello sì.

Marco Sorensen: Lui ha avuto una “buona” carriera nelle monoposto tra il 2007 e il 2015, arrivando anche secondo nella Formula 3 tedesca – per poi passare al WEC. Un campionato che vince tre volte, due nella classe LMGTE Pro e una in LMGTE Am. Nel 2025 il passaggio in Hypercar e le pessime prestazione sicuramente non dovute alla sua immensa esperienza. Ah, nel 2022 ha vinto Le Mans.

Roman De Angelis: Anche lui è un pilota dalle poche informazioni. Nel 2025 nel WEC corre solo 3 gare, diventando titolare solo quest’anno. Conosce Aston Martin già dal 2020, avendo corso con la casa britannica in IMSA, un campionato che nel 2022 ha anche vinto.

Genesis Magma Racing

Nata nel 2024, è la più giovane, nonché new entry al posto di Porche, delle scuderie del WEC. La loro storia è un po’ scarna perché… non esiste! Il Campionato Endurance 2026 sarà la loro prima stagione di gara. Il logo del team si ispira alle iniziali (ㅁㄱㅁ) della parola Hangŭl Magma (마그마). Altro facciamo davvero fatica a raccontarvi.

I PILOTI WEC HYPERCAR

André Lotterer: Un altro ex Formula E, ma uno che l’ha davvero lasciata. L’elettrico non gli ha, infatti, mai dato le soddisfazioni dell’Endurance, dove ha vinto due volte il titolo. La prima nel 2012, classe LMP1, la seconda nel 2024, classe Hypercar, stagione dopo la quale ha deciso di lasciare. Nel 2025 non corre ma si aggrega a Genesis per sviluppare la vettura che vedremo debuttare a Imola.

Pipo Derani: Pilota noto per la carriera in IMSA, Campionato vinto nel 2021 e 2023, conquista la 24 ore di Daytona nel 2016. Nel WEC ha meno fortuna, ma partecipa sporadicamente, l’ultima volta a Le Mans nel 2024. Ha inoltre vinto 4 volte la 12 ore di Sebring. Poco altro è noto sul suo conto.

Mathys Jaubert: Altro pilota sconosciuto per Wikipedia. Giovanissimo, classe 2005 (per farla breve, ha un anno più di Kimi Antonelli), lascia i kart solo nel 2020. Da lì niente Formula, solo GT. Arriva terzo lo scorso anno in ELMS, nel 2026 fa il primo grande salto verso una categoria Mondiale.

Daniel Juncadella: Vincitore di GT World Challenge Europe Endurance Cup 2022 e Intercontinental GT Challenge lo stesso anno, lo spagnolo ha un passato non felicissimo in DTM. Nel WEC ha corso finora solo in LMGT3 nel 2024 e 2025. Ha vinto Daytona nel 2023 nella classe GTD Pro. Non abbiamo molto da aggiungere.

Paul-Loup Chatin: Tre volte Campione ELMS (2013, 2014 e 2019), partecipa alla 24 ore dal 2014 e vince quella di Daytona nel 2021. Nel WEC corre tra 2015 e 2016, con un ritorno nel 2021-2022 e ora nuovamente dal 2024 in Hypercar. Conta una sola vittoria in LMP2.

Mathieu Jaminet: Dal 2017 al 2024 nell’IMSA, conquista il titolo nel 2022. Partecipa a 4 Le Mans ma a solo un Campionato Endurance completo, quello 2025 con Porche. Nel 2022 vince anche la 24 ore di Daytona. Anche per lui abbiamo poco da raccontare purtroppo.