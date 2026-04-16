WEC per neofiti: team e piloti LMGT3 (parte 1)

9 squadre, decine di vetture e tantissimi piloti: oggi F1World vi porta a scoprire i protagonisti della classe WEC LMGT3!

Dopo aver analizzato nel dettaglio le Hypercar, è il momento di spostare lo sguardo su una categoria altrettanto affascinante, dove esperienza, strategia e gestione della gara fanno davvero la differenza. Oggi vi parliamo sempre di WEC, ma di classe LMGT3. La stagione 2026 è ormai alle porte e partirà da Imola. Anche qui, come per le Hypercar, ogni vettura è guidata da tre piloti, spesso con mix molto interessanti tra professionisti affermati e profili emergenti. Pronti a scoprire le prime squadre e i loro equipaggi? Partiamo con la parte uno!

Indice

Manthey (DK Engineering/The Bend Manthey)

Quando si parla di Porsche e gare di durata, il nome Manthey è praticamente una garanzia. Presenza costante nel panorama GT, il team porta nel WEC LMGT3 tutta la sua esperienza maturata negli anni tra Nürburgring, Le Mans e Campionati endurance di alto livello. Vincitore di due DTM, sei 24 ore e innumerevoli gare sul tracciato tedesco del Nordschleife, non serve molto altro per capire che sarà uno dei riferimenti della categoria.

I PILOTI

James Cottingham: Pilota con una lunga esperienza nel mondo GT, abituato alle gare endurance e a contesti competitivi. Non è un nome da prima pagina, ma è uno di quei profili che in queste categorie fanno sempre il loro lavoro con solidità. Purtroppo per piloti come lui e tutti gli altri presenti in questo articolo, le informazioni saranno verosimilmente molto poche.

Ayhancan Güven: Nome molto interessante, cresciuto nel mondo Porsche e ormai sempre più presente nelle competizioni GT di alto livello. Ha dimostrato velocità e adattabilità, caratteristiche fondamentali in una classe come la LMGT3, vincendo in particolare nelle competizioni dedicate alle vetture della casa automobilistica tedesca.

Timur Boguslavskij: Altro pilota con background GT importante, soprattutto nelle competizioni europee: vince due volte il GT World Challenge Europe. Porta in dote esperienza e costanza, due elementi chiave nelle gare di durata. Corre nel WEC a partire dal 2024.

Yasser Shahin: Nome noto nel panorama GT internazionale, soprattutto nelle competizioni Endurance australiane, nazione natale del pilota. Negli anni si è costruito una presenza sempre più solida in questo tipo di gare. Anche lui debutta nel WEC nel 2024 portando a casa lo stesso anno il secondo posto nel trofeo piloti.

Richard Lietz: Uno dei veterani assoluti del mondo Porsche, nella categoria Endurance a partire dal 2013. Esperienza enorme, risultati importanti (trofeo piloti vinto nel 2015) e una conoscenza delle gare di durata praticamente totale. Un riferimento. Ah, sì, ha vinto solo 6 volte Le Mans.

Riccardo Pera: Talento italiano cresciuto nell’ambiente Porsche, già alla quinta stagione in WEC, vincitore del trofeo piloti 2025. Negli ultimi anni si è fatto notare per velocità e continuità, diventando uno dei profili più interessanti della categoria.

Vista AF Corse

Dopo averli incontrati nella classe Hypercar, ritroviamo AF Corse anche nella WEC LMGT3. Una presenza che non sorprende: il team italiano è da anni uno dei pilastri del mondo Endurance e GT, e anche qui si presenta con equipaggi competitivi e ben strutturati.

I PILOTI

François Heriau: Profilo perfettamente in linea con le gare di durata, dove esperienza e gestione fanno la differenza. Le informazioni sono pochissime, tanto da doverle cercare su siti tedeschi (chiediamo venia, non conosciamo il francese). Approda nel WEC nel 2022, salta l’anno seguente e torna con Ferrari nel 2024. Arriva secondo per classe a Le Mans nel 2025.

Simon Mann: Già visto più volte nelle competizioni GT, in particolare in Italia o comunque con AF Corse. Continua il suo percorso all’interno dell’ambiente Ferrari, spostatosi nel WEC a partire dalla stagione 2021. Ha all’attivo due vittorie e due secondi posti, nonché un terzo e un secondo nel trofeo piloti.

Alessio Rovera: Uno dei nomi italiani più interessanti nel panorama GT ed Endurance, tra il 2016 e il 2024 è protagonista di numerosi podi e vittorie in diverse categorie. Velocità e risultati non mancano: vince due volte la propria categoria WEC con AF Corse, nel 2021 e nel 2022. Nel 2024 conquista anche l’ELMS.

Francesco Castellacci: Grande esperienza nelle competizioni GT, con una lunga carriera nel mondo Endurance, ma, a dire il vero, pochi successi. Con AF Corse non va oltre il 3° posto piloti nel WEC nel 2023. Tuttavia, nel 2015 arriva secondo nel ELMS e nel 2018 sempre secondo di classe a Le Mans.

Thomas Flohr: Se pensate che Fernando Alonso e Lewis Hamilton siano dei veterani, dei vecchi, lo fate solo perché non avete ancora conosciuto Thomas Flohr. 66 anni. Ripetiamo: sessantasei! Abbiamo poco altro da dire, è un miliardario appassionato di corse e dal 2017 gareggia nel WEC con Ferrari. Fenomenale.

Davide Rigon: Altro nome di peso: esperienza, velocità e un legame storico con Ferrari. Dal 2013 al 2020 e dal 2023 in poi sempre nel WEC, non ha mai vinto un trofeo piloti, ma ci è andato vicino con un secondo e un terzo posto. Stessa identica cosa vale per la 24 ore.

Akkodis ASP Team – WEC LMGT3

Team molto attivo nel panorama GT europeo, Akkodis ASP porta nel WEC LMGT3 un mix interessante di giovani e piloti più esperti. Una struttura solida che potrebbe rivelarsi una sorpresa nel corso della stagione. Plurivincitori della 24 ore di Spa, nel WEC collaborano con Lexus dal 2024.

I PILOTI

Esteban Masson: Giovane ma già con esperienza nelle competizioni GT, a cui partecipa dal 2023, ma nel 2025 partecipa a una sola gara. O meglio, due, ma una sola con Akkodis. L’altra, Le Mans, con VDS Panis Racing, ottenendo il secondo posto di classe LMP2.

Tom Van Rompuy: “Tra i momenti salienti della carriera di Van Rompuy figurano il terzo posto nella sottoclasse LMP2 Pro-Am della 24 Ore di Le Mans del 2023, la conquista della prima pole position in assoluto nella categoria LMGT3 del WEC in Qatar e la vittoria nella 6 Ore di Fuji” tradotto da Wikipedia eng. Scusate, non c’era altro.

Hadrien David: Ex mondo formule – pilota Alpine Academy, ora impegnato nel passaggio definitivo verso le gare GT. Il 2026 dovrebbe rappresentare la sua prima stagione nel Campionato del Mondo Endurance.

José María López: Nome che conosciamo molto bene anche dalle Hypercar. Campione del Mondo Turismo per tre anni consecutivi, dal 2014 al 2016, è stato protagonista in Formula E dal 2016 al 2019. Con il team Toyota Gazoo Racing ha conquistato due titoli nel Mondiale Endurance e nel 2021 ha trionfato a Le Mans. Dal 2025 cambia categoria, tornando al GT dai prototipi.

Răzvan Umbrărescu: Una lunga carriera nel Gran Turismo, arriva nel WEC solo la scorsa stagione. Nonostante la sua esperienza, non ha mai portato a casa la vittoria di un Campionato.

Clemens Schmid: Abituato alle competizioni GT europee, con un buon palmares composto da tre campionati vinti, completa un equipaggio molto interessante. Domenica comincerà la sua terza stagione nel Mondiale Endurance.

WEC LMGT3: Heart of Racing Team

Team già visto anche nel contesto Hypercar, a conferma di una struttura sempre più coinvolta nel WEC. Nella LMGT3, però, può sfruttare al meglio la propria esperienza nel mondo GT, sempre grazie all’affiliazione con Aston Martin, che fornisce loro la Aston Martin Vantage GT3 Evo.

I PILOTI

Gray Newell: È statunitense, nato il 7 ottobre 1997, nel team dal 2020 e ha 71 mila follower su Instagram. Non sappiamo altro, nemmeno il sito di THOR si è degnato di darci più informazioni, anzi. Loro dicono che guidi la 27, Wikipedia la 23… lo scopriremo venerdì durante le prove libere.

Jonathan Adam: È un attore statunitense, noto per le sue interpretazioni nelle serie televisive American Dreams e Bones… cosa? Scusate, persona sbagliata, ha una s in meno. Sì, quindi… in realtà viene da un’ottima carriera nel British GT Championship e dalla vittoria del GT World Challenge 2017.

Eduardo Barrichello: Sì, proprio quel cognome. Figlio d’arte, in crescita nel panorama Endurance. Ancora giovanissimo, sottolineiamo la sua prestazione nell’IMSA classe GTD della stagione attuale, in cui risulta primo dopo le due gare di apertura.

Mattia Drudi: Altro italiano da tenere d’occhio, ormai presenza stabile nel mondo GT. Vince il GT World Challenge Europe Sprint Cup nel 2023, mentre in altre categorie ottiene risultati meno degni di nota.

Ian James: Pilota esperto e figura centrale nel progetto, sebbene non così vincente. Compete nel WEC dal 2023, con un quarto posto nel 2025 come miglior risultato assoluto.

Zacharie Robichon: Abituato alle gare endurance, porta solidità all’equipaggio grazie a un Campionato IMSA vinto nel 2021, un ELMS nel 2023 e 3 anni di esperienza nel WEC.

TF Sport/Racing Team Turkey by TF Sport

TF Sport è una delle realtà più solide dell’endurance moderno. Nella WEC LMGT3 continua a portare avanti il proprio progetto con un equipaggio molto competitivo, avendo anche un progetto parallelo. Racing Team Turkey condivide struttura e filosofia con TF Sport. Anche qui ritroviamo un mix di esperienza e conoscenza delle gare di durata, perfetto per affrontare la stagione WEC LMGT3. Il team ha già vinto tre Le Mans nella sua storia. Collabora con Chevrolet.

I PILOTI

Jonny Edgar: Giovane talento proveniente dal mondo Formule, ex membro dell’Academy di Red Bull. Vince l’ELMS nel 2024 e dall’anno seguente partecipa al WEC con TF Sport.

Nicky Catsburg: “Vincitore dell’edizione 2023 della 24 Ore del Nurburgring su Ferrari 296 GT3 e dell’edizione 2023 della 24 Ore di Le Mans nella classe LMGTE Am alla guida della Chevrolet Corvette C8.R. Inoltre nella sua carriera ha vinto anche nel 2010 l’Eurocup Mégane Trophy e nel 2020 con Augusto Farfus l’Intercontinental GT Challenge su BMW M8 GT3. L’anno seguente è arrivato secondo alla 24 Ore di Le Mans”. Grazie Wikipedia.

Ben Keating: Uno dei gentleman driver più noti e competitivi nel panorama Endurance, due volte vincitore di Le Mans. Vince anche il titolo piloti sia nel 2022 che nel 2023.

Salih Yoluç: Presenza costante nelle competizioni Endurance, ormai volto noto della categoria. Vince l’ELMS nel 2022 e la 24 ore nel 2020. Nel WEC già tra il 2018 e il 2020, torna a correre nel Mondiale in questa stagione.

Charlie Eastwood: Pilota solido e affidabile, perfetto per le gare di lunga durata. Vince Le Mans con Yoluc nel 2020, ma non porta mai a casa il trofeo Piloti. Sempre con Yoluc vince anche l’ELMS. L’anno dopo conquista l’ALMS.

Peter Dempsey: Pochissime informazioni su di lui, sembra abbia corso prevalentemente su ruote scoperte in categorie americane e che dunque il 2026 rappresenti la prima stagione nel WEC per lui. Della carriera tra 2013 e 2026 è noto praticamente nulla.

Gli altri team LMGT3 nel WEC

Se siete arrivati fin qui, significa che il mondo del WEC LMGT3 vi ha già conquistato — e come darvi torto. Anche in questo caso abbiamo deciso di dividere il racconto per non trasformarlo in un’enciclopedia infinita. Con questo paragrafo si chiude la prima parte della nostra guida ai team e piloti della classe LMGT3. Ma niente paura: per scoprire le restanti squadre e completare il quadro della categoria, vi basterà dare uno sguardo alla seconda parte. Ci vediamo lì!