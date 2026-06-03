Alonso vede la luce: Aston Martin cresce senza aggiornamenti

Lo spagnolo individua segnali positivi dietro le quinte e invita alla pazienza: il vero salto di qualità potrebbe arrivare dopo la pausa estiva

Fernando Alonso continua a guardare oltre i numeri della classifica; nonostante Aston Martin non preveda aggiornamenti significativi prima della pausa estiva. Il due volte campione del mondo ritiene che all’interno della squadra siano emersi segnali positivi che potrebbero rivelarsi decisivi nella seconda parte della stagione.

Progressi che non si vedono in pista

Il pilota spagnolo sa bene che l’attesa rischia di essere lunga. Le prossime gare potrebbero non portare un salto di qualità immediato, ma il lavoro svolto dietro le quinte alimenta la fiducia del team. Secondo Alonso, gli ingegneri hanno acquisito una comprensione molto più chiara dei limiti della vettura e delle aree sulle quali intervenire per recuperare competitività.

Pur senza risultati eclatanti, Aston Martin starebbe quindi costruendo basi più solide per il futuro. Un percorso meno visibile agli occhi del pubblico, ma fondamentale per ritrovare prestazioni e continuità.

Una scelta strategica in vista del futuro

La decisione di rinviare gli aggiornamenti principali non nasce da una mancanza di ambizione. Al contrario, la squadra di Silverstone preferisce concentrare risorse e budget su sviluppi realmente efficaci piuttosto che introdurre modifiche marginali, capaci di ridurre il distacco di pochi decimi senza cambiare concretamente la posizione del team in griglia.

Alonso sostiene questa linea e considera più utile investire tempo nella ricerca di soluzioni strutturali piuttosto che inseguire miglioramenti limitati e temporanei.

Dalle difficoltà alle nuove certezze

Negli ultimi mesi Aston Martin ha attraversato una fase complessa. Dopo l’entusiasmante 2023, caratterizzato da podi e prestazioni sorprendenti, la crescita degli avversari e alcune difficoltà nello sviluppo hanno rallentato il progetto britannico.

Nonostante ciò, Alonso continua a evidenziare aspetti incoraggianti. La squadra avrebbe infatti identificato con maggiore precisione i problemi che hanno frenato l’evoluzione della monoposto, un passaggio cruciale per tornare a crescere.

La pazienza come chiave del rilancio

Il due volte campione del mondo non nasconde che servirà ancora tempo. Alcuni circuiti potrebbero mettere in evidenza i limiti attuali della vettura, ma l’obiettivo resta quello di raccogliere punti importanti e rimanere competitivi fino all’arrivo degli aggiornamenti previsti.

In Formula 1, però, il lavoro invisibile spesso pesa quanto i risultati della domenica. Ed è proprio su questo concetto che Alonso insiste su Aston: i progressi più importanti non sempre emergono immediatamente dai cronometri. Se le nuove conoscenze maturate dagli ingegneri si trasformeranno in prestazioni concrete, Aston Martin potrebbe affrontare la seconda metà della stagione con ambizioni ben diverse rispetto a quelle suggerite oggi dalla classifica.