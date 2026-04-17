WEC, 6H di Imola: le voci dal paddock alla vigilia

Il Campionato Mondiale Endurance ha riaperto i battenti a Imola con una conferenza stampa ricca di spunti, alla vigilia di una stagione che si preannuncia tra le più combattute degli ultimi anni. Quattordici costruttori, un parco macchine rinnovato e pneumatici con il 50% di materiali sostenibili nella costruzione: il WEC riparte con molte novità, e il paddock emiliano ne ha subito dato il segno.

Tra i protagonisti più attesi c’era André Lotterer, campione inaugurale della categoria, ora al volante della Genesis GMR-001 per Genesis Magma Racing. Appena 499 giorni fa l’annuncio del programma, e già il team è in pista con due vetture. “È stato un percorso breve ma intensissimo”, ha spiegato il tedesco. “Abbiamo iniziato a guidare la macchina ad agosto e nel frattempo il team cresceva. Le sessioni sono filate abbastanza lisce dal punto di vista operativo — non ci siamo sentiti dei rookie completi“. Lotterer ha sottolineato come la priorità di questo inizio stagione non sia la pura performance, ma accumulare dati, completare la gara senza penalità e costruire una base solida per il futuro. Il telaio Oreca, cuore tecnico della Genesis, ha convinto fin dalle prime uscite: “È un’auto molto pura da guidare, capisci bene cosa sta succedendo”, ha aggiunto.

Diverso il tono di Antonio Giovinazzi, campione in carica con Ferrari, che ha aperto il weekend con la consueta compostezza. “Difendere un titolo è una cosa nuova per me”, ha ammesso il pilota di Martina Franca. La Scuderia ha chiuso un prologo convincente, ma Giovinazzi ha preferito mantenere un profilo basso: “Non sappiamo dove sono i nostri rivali. Aspettiamo le qualifiche per capire la gerarchia”. Un elemento nuovo su cui tutta la griglia sta ancora lavorando sono proprio le mescole 2026, più rapide nel raggiungere la temperatura operativa, ma con comportamenti ancora da decifrare in gara.

Dai veterani alle new entry: la griglia si allarga

Tra chi torna a sorridere nell paddock del WEC a Imola è Sébastien Buemi, alla guida di una Toyota visibilmente rinnovata — nuove livree, aggiornamenti tecnici significativi — proprio nel weekend che celebra la centesima gara del costruttore giapponese nel WEC. “L’anno scorso è stata l’unica stagione negli ultimi otto in cui non abbiamo portato a casa un trofeo”, ha ricordato lo svizzero con determinazione. La Toyota punta a rientrare stabilmente nella lotta per la vittoria, consapevole però delle incognite legate alle nuove mescole e alle condizioni in costante evoluzione.

Nel segmento LMGT3, Imola ha il sapore di casa per Mattia Drudi, che abita a meno di un’ora dal circuito e si è avvicinato alla pista con la scioltezza di chi conosce ogni curva da oltre un decennio. Drudi ha debuttato proprio qui nelle formule giovanili, e ora torna con l’Aston Martin Vantage del team WRT. La notizia della settimana lo riguarda direttamente: è stato nominato riserva ufficiale del programma Aston Martin Valkyrie Hypercar, e l’entusiasmo nella sua voce era palpabile. “Sono estremamente orgoglioso di far parte del progetto. Ho guidato la macchina in Bahrain l’anno scorso e credo sia un programma ambizioso, con grandi opportunità davanti a sé”.

Al suo fianco, nella categoria GT3, Giomarco Levarato affronta il secondo anno con Proton Competition sulla Ford Mustang GT3, questa volta con Logan Sargent come compagno di equipaggio. L’ex pilota di Formula 1 sta imparando la nuova disciplina con l’aiuto del giovane italiano, in uno scambio di ruoli che Levarato ha descritto con orgoglio: “È utile per me capire i metodi del Circus, e allo stesso tempo posso aiutarlo ad adattarsi a questa macchina”.