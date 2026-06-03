Leclerc firma il rinnovo con la Ferrari: una storia d’amore infinita

La Scuderia Ferrari ha annunciato ufficialmente il rinnovo pluriennale di Charles Leclerc, il pilota monegasco legherà il suo futuro alla Ferrari

La notizia che tutti i tifosi della Rossa stavano aspettando è finalmente arrivata. La Scuderia Ferrari HP ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto di Charles Leclerc. Il pilota monegasco continuerà a guidare la monoposto di Maranello anche nelle prossime stagioni. Questo accordo pluriennale prolunga un legame indissolubile. Il monegasco e la scuderia italiana, infatti, camminano insieme fin dai tempi delle categorie minori.

Il rapporto tra la scuderia di Maranello e il pilota monegasco non è una semplice collaborazione professionale, ma una vera e propria storia di crescita condivisa. Entrato a far parte della Ferrari Driver Academy nel 2016, grazie anche al supporto della famiglia Bianchi, Leclerc ha costruito l’intera carriera agonistica all’interno del team del Cavallino Rampante. Come ha ribadito più volte, la sua volontà è solo una: vincere con la Ferrari.

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I risultati ottenuti con la Ferrari e le parole di Leclerc

Dal titolo di Formula 2 nel 2017 all’esordio nella massima categoria, fino al debutto ufficiale sulla Rossa nel 2019, la sua ascesa è stata inarrestabile. Oggi Charles è già una colonna portante della squadra. I numeri parlano chiaro: il monegasco è tra i piloti con più GP disputati nella storia della Ferrari ed è il secondo per pole position conquistate, superato soltanto dal leggendario Michael Schumacher. Finora ha conquistato anche 8 vittorie, e tutti i tifosi della Rossa sperano che questo numero possa aumentare nettamente nel corso degli anni.

Dalle sue dichiarazioni ufficiali traspare tutta la felicità per il rinnovo: “Non potrei essere più felice di continuare con la Ferrari, la squadra che amo e che sognavo fin da bambino; per me è una seconda famiglia“. Il pilota monegasco ha poi suonato la carica in vista del futuro: “Credo più che mai nella Scuderia. Continuerò a dare tutto me stesso per raggiungere il nostro obiettivo comune: riportare il titolo mondiale a Maranello”.

Gli obiettivi della scuderia verso il mondiale

Il rinnovo di Leclerc con la Ferrari lancia un segnale di forte stabilità e ambizione a tutto il paddock della Formula 1, proprio alla vigilia del Gran Premio di casa del numero 16. La scuderia ha così confermato quanto il pilota sia centrale nel progetto tecnico e sportivo, presente e futuro. Con questo accordo si blinda anche un tassello fondamentale del mercato piloti, visto che il monegasco era nel mirino di molti top team della griglia.

La stabilità della line-up permette ai tecnici di Maranello di lavorare con maggiore serenità sullo sviluppo della vettura, puntando a colmare definitivamente il distacco dai rivali e a lottare stabilmente per la vittoria del campionato mondiale. I tifosi della Rossa possono continuare a sognare: il Predestinato resta a casa.