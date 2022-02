Williams, svelerà la monoposto 2022 il 15 febbraio

Quando ormai siamo quasi nel pieno della fase di presentazioni delle nuove monoposto a effetto suolo della Formula 1, che competeranno nel campionato del mondo 2022, la Williams ha finalmente deciso di rivelarci quando alzerà i veli alla sua vettura. L’appuntamento è stato fissato per il 15 febbraio alle ore 14:00 CET.

Con l’annuncio della Williams, si completa il calendario delle presentazioni, con tutti i team che vedremo sulla griglia di partenza della stagione, che prenderà il via nel prossimo mese di marzo, con il Gran Premio del Bahrain.

La settimana scelta dalla Williams per mostrare la sua nuova creatura, inizierà con la presentazione dell’AlphaTauri, che avverrà lunedì 14 febbraio. Il 17 e 18 febbraio, sarà il turno di Ferrari e di Mercedes a svelare i loro nuovi bolidi.

Il team di Grove, fondato nel 1977 da Sir Frank Williams e da Sir Patrick Head, e ceduto il 21 agosto 2020 alla Dorilton Capital, ha aspettato fino all’ultimo momento per rivelare la data. Tuttavia, sarà tra i primi team a presentare la sua monoposto.

“Nuova stagione. Nuove opportunità. Presentazione della stagione della Williams Racing: 15 febbraio alle 14:00 CET. Scoprite qui come prendere parte all’evento,” ha così scritto la Williams, sui propri profili social.

Williams Racing Season Launch: 15th February, 1pm GMT. Find out how to be a part of it 👉 https://t.co/1khB6XwV50 pic.twitter.com/RC46UAuKQm

“Una data imperdibile, da inserire nelle vostre agende. È quasi arrivato il momento di imbarcarci in una nuova era della Formula 1. Martedì 15 febbraio. Vi invitiamo a vedere il nostro evento di presentazione del 2022, in diretta esclusiva sul sito ufficiale della Williams, alle ore 14:00 CET,” ha così aggiunto il team.

“Ascolterete i commenti di Nicholas Latifi, Alex Albon e Jost Capito sulla nuova monoposto della Williams, nonché sulla stagione che sta per iniziare, in ottica della quale ci stiamo preparando a lottare, con un calendario composto da 23 gran premi. Che il conto alla rovescia abbia inizio”.

Il team di Grove, presenterà la monoposto e la nuova coppia di piloti, composta dal veterano Nicholas Latifi e il nuovo Alexander Albon, che rientra in Formula 1 dopo una stagione di assenza, quando a fine 2020 è stato scaricato dalla Red Bull per far spazio a Sergio Perez. Il pilota anglo-tailandese, è stato ingaggiato dalla Williams per prendere il posto di George Russell, promosso come pilota ufficiale della Mercedes.

La settimana successiva alla presentazione, la Williams sarà sul Circuit de Barcelona-Catalunya, dove dal 23 al 25 febbraio, si terrà la prima sessione di test pre-stagionali.