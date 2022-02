Capito: “Russell il nuovo futuro Mercedes, non è più un diamante grezzo”

Il team principal della Williams non ha dubbi, il futuro della Mercedes non sarà più Hamilton bensì il nuovo acquisto George Russell

Capito, team principal della Williams, si sbilancia dichiarando che non sarebbe una tragedia se Lewis Hamilton decidesse di ritirarsi improvvisamente prima della stagione 2022. La maggior parte degli esperti che ruotano intorno alla F1 si aspettano che il pilota Mercedes alla fine romperà il suo silenzio e tonerà, mentre altre voci continuano a suggerire che è così sconvolto per la sua sconfitta del 2021 contro Max Verstappen che potrebbe addirittura ritirarsi. Nel frattempo Capito ha una sua visione molto chiara: Russell è il futuro della Mercedes.

“Personalmente non mi importa se tornerà o meno“, ha detto Jost Capito, il capo del team Williams. La saga di Hamilton ha preoccupato davvero il mondo della F1 sin dal controverso finale di Abu Dhabi, ma il tedesco insiste: “Non ha davvero importanza. Si dice sempre che non ci sono abbastanza posti per i giovani piloti, quindi penso che se qualcuno è stato campione del mondo sette volte, in realtà ha fatto abbastanza e potrebbe fare spazio per un giovane. Perché no?” ha aggiunto Capito.

Egli ammette, tuttavia, che il pilota più gravemente colpito dal potenziale ritiro di Hamilton sarebbe George Russell, che altrimenti continuerà ad essere il compagno di squadra del suo collega inglese. “Per quanto mi riguarda, sarebbe un male per George,” ha detto Capito, che era il team principal di Russell alla Williams: “Perché allora non poteva battere Lewis e penso che ora vorrebbe batterlo”.



“RUSSELL NON E’ PIU’ UN DIAMANTE GREZZO”

Quindi secondo Capito il nuovo futuro della Mercedes sarà George Russell, e non si risparmia sugli encomi: “George non è più un diamante grezzo, è un diamante parzialmente tagliato”, sorride. “Ha ancora diverso potenziale da portare fuori. Può certamente continuare a sviluppare e migliorarsi in Mercedes”. “Ricordiamo che è stato un pilota Mercedes per anni. E’ anche molto bravo nel simulatore ed è nella fabbrica Mercedes da un po’. Non è che salirà in una macchina completamente nuova per lui. Dubito fortemente che Lewis penserà ‘Sono sicuro di poter battere George fin dall’inizio’. Dal mio punto di vista sarà certamente emozionante”.

Quando gli viene chiesto se Russell potrebbe essere in grado di battere una personalità così diversa dalla sua come quella di Verstappen risponde: “Sì, è un personaggio completamente diverso da George, ma in Formula 1 non hai bisogno dello stesso personaggio per essere veloce. Penso che possa combattere con Max Verstappen, ne sono sicuro”, ha detto chiudendo.