AlphaTauri, svela la monoposto 2022 a San Valentino

ALPHATAURI HA DATO APPUNTAMENTO AGLI APPASSIONATI PER IL GIORNO DI SAN VALENTINO, PER MOSTRARE LA MONOPOSTO 2022

Dopo Ferrari, McLaren, Mercedes, Aston Martin, anche AlphaTauri ha annunciato la data di presentazione della sua nuova monoposto, che disputerà il campionato del mondo di Formula 1 2022. Il team di Faenza, ha scelto il 14 febbraio, giorno di San Valentino.

Negli ultimi anni, AlphaTauri ha spesso organizzato la presentazione della nuova monoposto, all’interno di spettacoli di moda, con tanto di sfilate, per presentare le nuove linee di moda del marchio. Attualmente, ancora non abbiamo ulteriori dettagli, e se avrà organizzato qualche evento per mostrare la nuova AT03, la vettura a effetto suolo.

Fin dal suo esordio, prendendo il posto della Toro Rosso, AlphaTauri ha dimostrato delle prestazioni di tutto rispetto, nella lotta tra i team di centro classifica. Nel 2020 ha concluso in 7° posizione, mentre nel 2021 ha sicuramente fatto un passo in avanti, ottenendo la 6° posizione, nella classifica costruttori.

almost ready to enter a new era of Formula 1 📆 mark your calendars, the AT03 is coming! 👌 https://t.co/AnGsP6d3Om pic.twitter.com/L2H1U9huya — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) January 26, 2022

GASLY E TSUNODA INSIEME ANCHE NEL 2022

Pierre Gasly e Yuki Tsunoda, formeranno per il secondo anno consecutivo, la line-up piloti dell’AlphaTauri. Entrambi avranno il compito di guidare il team, in questo primo anno della nuova era della Formula 1, con i nuovi regolamenti, fornendo ai propri tecnici veri e propri feedback dalla vettura, aiutandoli nello sviluppo della stessa. Il team che negli ultimi due anni, ha avuto degli ottimi momenti, vuole poter crescere ulteriormente e lottare per posizioni migliori.

Pierre Gasly, dopo un periodo trascorso in Red Bull affianco di Max Verstappen, a causa delle sue prestazioni sottotono e poco convincenti, è stato riportato in Toro Rosso, poi diventata AlphaTauri a inizio 2020. Il francese è riuscito a risalire la china, mostrando prestazioni molto buone, fino alla conquista della sua prima vittoria a Monza nel 2020. Nel 2021 al GP dell’Azerbaijan è di nuovo sul podio.

In vista di questa stagione, che si preannuncia molto intensa, il pilota francese sta seguendo una dura preparazione atletica, e nella giornata di ieri, è sceso in pista al volante della AT01, sul tracciato di Imola.

dusting off the cobwebs 👌 @PierreGASLY is back behind the wheel of the AT01 and putting in some laps around Imola! 😎 pic.twitter.com/MEivHUqb5x — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) January 25, 2022

Yuki Tsunoda è alla sua seconda stagione in Formula 1 e con l’AlphaTauri. Nel 2021, dopo un inizio entusiasmante, il giovane pilota giapponese è sembrato un po’ perso, con prestazioni al di sotto delle aspettative, e con molti errori. Nel 2022, sarà chiamato a mostrare le sue capacità, e aiutare maggiormente il team e il compagno di squadra nello sviluppo della monoposto, e a portare a casa risultati migliori e convincenti.

Dopo l’uscita di Honda a fine 2021, AlphaTauri sarà spinta da Red Bull Powertrains, la nuova power unit che Red Bull sta realizzando nella propria fabbrica, aiutata dal motorista giapponese.