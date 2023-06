Webber: “Red Bull meriterebbe più elogi in Formula 1”

Red Bull ha raggiunto quota 100 vittorie in Formula 1, un traguardo del team che insieme a Max Verstappen è lanciato alla conquista dei titoli iridati 2023

La vittoria del GP del Canada con Max Verstappen, ha permesso a Red Bull di vincere il suo 100° Gran Premio, inserendo il suo nome nell’albo storico della Formula 1.

Inoltre, per Max Verstappen, Campione del Mondo in carica, questo significa un altro step in avanti verso il terzo titolo iridato, avendo allungato il suo vantaggio di 69 punti su Sergio Perez. In tutto questo, Red Bull si è portata a casa l’ottava vittoria in questa stagione… un record perfetto!

Tuttavia, il team guidato da Christian Horner, è considerato per lo più come dei “ragazzi cattivi” o come l’azienda di bevande energetiche, che compete contro marchi iconici e blasonati come Ferrari e Mercedes. Per questo motivo, Mark Webber crede che Red Bull, meriterebbe di più in termini di elogi.

“Se fossero stati un team di lavoro, avrebbero potuto ricevere più elogi,” ha dichiarato Mark Webber a Motorsport.com, che in passato è stato pilota di Red Bull.

Applauso alle bellissime vetture di Formula 1

Mark Webber ha corso per Red Bull, dal 2007 al 2013 e affiancando Sebastian Vettel, durante la sua epopea vincente, che ha portato a ottenere quattro titoli iridati (dal 2010 al 2013).

In quegli anni, l’australiano ha vinto qualche gara e aiutato Red Bull ad assicurarsi il Campionato.

Nella stagione 2023, Red Bull è a caccia del secondo titolo costruttori consecutivo e il terzo titolo piloti. Mark Webber applaude per la bella impresa del team, e in particolare alla bellissima e dominante RB19.

“È tuttora un team, composto da individui fantastici e persone che hanno svolto un fantastico lavoro nel creare una bellissima vettura di Formula 1, che può competere per il Campionato del Mondo, e che in tanti modi si è rivelata dominante,” ha aggiunto l’ex pilota di Formula 1.

“Hanno compiuto molti sforzi in questo sport. Lo staff e lo stabilimento di Milton Keynes, è un testamento di quanto riescono a gestire bene”.

“L’impegno che hanno mostrato, sia verso lo staff che nello sport, è stato altrettanto fantastico. Molte persone sono arrivate e andate. Talvolta, le persone dimenticano del tanto lavoro che Red Bull ha fatto, e quanto questo sia straordinario,” ha aggiunto Webber.

Horner: “100 vittorie? Risultato incredibile”

Max Verstappen ha vinto in Canada, con un vantaggio di 10 secondi sul secondo classificato, Fernando Alonso e su Lewis Hamilton, terzo.

Nel dopo gara, Lewis Hamilton ha commentato il risultato affermando: “Sembra che vinceranno ogni gara, partendo da davanti. Salvo che, le Aston Martin e noi, riuscissimo a migliorare le prestazioni delle vetture, o che la loro vettura non arrivi al traguardo”.

Christian Horner intervistato a Sky Sports, ha commentato la dichiarazione del pilota inglese: “Possiamo farlo? Sì. Lo faremo? Chi lo sa, d’altronde ci sono così tante variabili in questo gioco“.

“Tutto il team sta facendo un lavoro incredibile. Max sta guidando molto bene in questo momento, perciò in linea generale, il gruppo ha svolto un lavoro temendo”.

“Arrivare alla centesima vittoria, rappresenta un risultato incredibile per tutte le persone in fabbrica, che s’impegnano per molte ore”.

“100 gare sono tante, ma 100 vittorie sono il 27% di tutte le gare che abbiamo disputato,” ha aggiunto in conclusione il team principal.

Nessun altro team ha vinto tutte le gare nel corso di una stagione di Formula 1. La McLaren ci è arrivata vicino nel 1988, quando Alain Prost e Ayrton Senna hanno ottenuto 15 vittorie su 16 gare in calendario.