GP Canada, Max Verstappen: “La vittoria numero 100 è incredibile”

Agli avversari non ha lasciato nemmeno le briciole. Max Verstappen ha vinto anche il GP del Canada, ottava prova del Mondiale di Formula 1

Partenza senza problemi, soste ai box perfettamente eseguite dagli uomini di casa Red Bull. Una cavalcata trionfale che ha regalato, agli appassionati, un piccolo brivido solo negli ultimi giri. Max Verstappen è passato per primo sotto la bandiera a scacchi del GP del Canada per la 41esima volta in carriera.

Grazie alla prima posizione conquistata a Montreal, il pilota olandese ha così eguagliato nella classifica di tutti i tempi un mostro sacro di questo sport come Ayrton Senna.

Non una gara facile come potrebbe sembrare

L’unico brivido che ci ha regalato l’attuale Campione del Mondo in carica è avvenuto proprio nelle fasi finali della corsa quando in prossimità dell’ultima chicane, prima del rettilineo principale, ha rischiato di andare a baciare il muro.

“Sono molto contento. Non è stato una gara molto lineare perché non siamo riusciti a far entrare subito le gomme nella giusta finestra. È stato complesso tenere gli pneumatici in temperatura e il grip – ha spiegato a caldo Max Verstappen, intervistato da Jenson Button – Scivolavamo parecchio perché rispetto a venerdì faceva molto più freddo ma siamo riusciti a vincere ugualmente e aver regalato alla Red Bull la vittoria numero 100 nella loro storia è qualcosa di incredibile“.

Per la prima volta nel corso della stagione, la RB19 ha fatto meno la differenza a livello prestazionale.

Verstappen non è mai riuscito letteralmente a scappare facendo la parte del coniglio, nonostante tra sé stesso e Alonso, secondo al traguardo, sia riuscito a mettere un vantaggio che gli permettesse di disputare una gara in tranquillità.

“Sinceramente mi aspettavo un po’ questi distacchi – ha spiegato – Come detto in precedenza, non è stata una gara facile ed è forse per questo che il nostro vantaggio non è stato così ampio ma nonostante tutto abbiamo vinto e questa è la cosa più importante“.

Verstappen come Senna

Per la Red Bull e anche per Max Verstappen, la vittoria del GP del Canada rimarrà negli annali della propria carriera sportiva: “Non mi sarei mai aspettato di arrivare a questi numeri, anche a livello personale. Nonostante tutto continuiamo a lavorare sodo e a divertirci e quella di oggi è stata davvero una grande giornata“, ha concluso.