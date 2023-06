Aston Martin, il team principal: “In Canada ottima gara di Stroll”

Il divario tra Alonso e il suo compagno di squadra aumenta gara dopo gara: eppure, il team si esprime in difesa dell’ultima performance di Stroll

Si sa: il primo avversario è sempre il proprio compagno di squadra. E in Aston Martin, al momento, il confronto tra i due piloti è schiacciante. Fernando Alonso, salito a podio già sei volte nel corso di questa stagione, ha più del doppio dei punti di Lance Stroll, che al contrario ha un’unica apparizione in top 5. E domenica scorsa, in Canada, il pilota Aston Martin ha avuto uno dei suoi peggiori piazzamenti dall’inizio della stagione.

Alla vigilia del Gran Premio di casa, il miliardario imprenditore e proprietario del team Aston Martin, Lawrence Stroll, aveva affermato che l’obiettivo del weekend sarebbe stato quello di conquistare un doppio podio. Stroll junior non è riuscito però a soddisfare i sogni di papà, portando la sua Aston Martin soltanto in nona posizione al traguardo del GP del Canada. Nel frattempo, il suo compagno di squadra concludeva un’ottima corsa, prima di attacco e poi di difesa sulla Mercedes di Lewis Hamilton.

A photo finish for @lance_stroll, taking P9 on the final lap of the #CanadianGP! 📸 An epic way to finish his home race! 🎥 x @F1pic.twitter.com/gHVyWWKts3 — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) June 20, 2023



Tuttavia, secondo il team principal della scuderia britannica, Mike Krack, il weekend di Lance Stroll sarebbe andato meglio di quanto lo si stia dipingendo. Il canadese ha infatti avuto una qualifica complicata, che lo ha costretto a partire dal fondo della griglia. Ma da lì è riuscito a recuperare ben sette posizioni, grazie a una gara condotta egregiamente.

ASTON MARTIN DIFENDE LA PERFORMANCE DI STROLL IN CANADA

Come riporta il sito RacingNews365, così Krack ha commentato la performance di Stroll: “Penso che sia andato molto bene. Nelle qualifiche ha avuto problemi con l’aderenza. E quando hai questi problemi, e quindi non hai fiducia nella monoposto, diventa molto difficile. Nel corso della gara penso che abbia guidato molto bene. Lo abbiamo liberato dal traffico, e una volta fuori da lì ha avuto il ritmo dei primi della classifica, con mescola dura. Ma quando sei nel treno dei DRS, è davvero complicato“.

“Concludere da sedicesimo a nono è un gran risultato. Sulla carta sembra soltanto un nono posto, e guardando al compagno di squadra che è finito secondo, pensi che non sia stata una buona performance. Ma quando vedi da dov’è partito, capisci che è stata una buona gara“. Krack afferma anche che per i prossimi appuntamenti Stroll potrebbe fare ancora meglio: “Penso che prenderà i lati positivi da qui per le prossime gare. Sappiamo che è molto forte nei circuiti ad alta velocità, e i prossimi saranno di questo tipo. Dunque sono fiducioso che otterremo punti con entrambi i piloti“.