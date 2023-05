Vettel: “Ho perso la tensione della F1”

Vettel nostalgico dell’adrenalina e della tensione da gara

Il pensionato Sebastian Vettel dice che si ritrova a sentire la mancanza della competizione elettrizzante e della tensione di cui ha goduto durante la sua carriera come pilota.

Vettel si è ritirato dallo sport alla fine dello scorso anno dopo una straordinaria corsa ai vertici del motorsport che è durata oltre 15 stagioni e ha fruttato quattro campionati del mondo.

Il 35enne ora conduce una vita tranquilla con la sua famiglia, senza rimpianti, lontano dallo sfarzo e dalla teatralità dello sport, come ha recentemente spiegato.

Mentre Vettel ha ancora un vivo interesse per tutto ciò che riguarda la F1, lasciandosi alle spalle i brividi delle battaglie ruota a ruota delle corse, i momenti adrenalinici di questo sport e le sue intense rivalità hanno senza dubbio lasciato un vuoto nello spirito competitivo del pilota tedesco.

“Dopo così tanto tempo nelle corse, per la prima volta ho qualcosa di simile alla vita di tutti i giorni“, ha detto.”Mi ci è voluto del tempo per abituarmi. Soprattutto, mi diverto con i miei figli”.

“All’inizio è stato strano non esserci. Ma posso gestirlo bene e seguire lo sport con grande interesse”.

“Finora sto andando molto bene con la mia decisione. Ma quello che mi manca di più è la competizione e la tensione“, ha aggiunto.

“Mi lascio ispirare, guardo molto, raccolgo idee. Vediamo cosa finisce per essere un progetto”. A luglio, Vettel tornerà al volante. L’ex pilota di Red Bull, Ferrari e Aston Martin indosserà il suo casco e prenderà parte all’evento Festival of Speed ​​di Goodwood.

La gara continua

Correrà su per la collina a bordo di diverse vetture di F1 della sua collezione privata, tra cui la Williams FW14B vincitrice del campionato di Nigel Mansell e la McLaren MP4/8 di Ayrton Senna del 1993, tutte alimentate con carburanti sostenibili di cui è uno dei principali sostenitori.

“Guidare le vecchie auto da corsa con e-fuel a Goodwood è una cosa. Il motorsport è la mia passione”, ha detto.

“Per me è importante dimostrare che possiamo guidare altrettanto bene e velocemente con il carburante sintetico, cioè a zero emissioni di CO2. E che già oggi i carburanti sintetici offrono una soluzione per divertirsi responsabilmente”.

“Molte persone semplicemente non lo sanno ancora. Altre lo ignorano di proposito“