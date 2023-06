GP Canada, Hamilton: “E’ un grande onore essere sul podio con due campioni del mondo”

Strabiliante performance di Hamilton al GP del Canada. La Mercedes progredisce di gara in gara

Ottime prestazioni per la Mercedes e per Hamilton al GP del Canada. Proprio a Montreal il britannico ha portato a casa ben sette vittorie. Oggi Alonso ha avuto la meglio con quel sorpasso a metà gara, ma ancora una volta la Mercedes non si smentisce. Nonostante il piccolo incidente che ha coinvolto George Russell, il team delle frecce argento continua a lavorare per ridurre il gap con la Red Bull e per tenere testa all’Aston Martin.

Le dichiarazioni di Lewis

E’ sempre stata una pista speciale per Hamilton quella di Montreal e il podio di oggi ne è la dimostrazione. “E’ stato un grande weekend per noi quello appena trascorso. La Aston Martin ha fatto qualcosa in più questo fine settimana perché hanno apportato degli aggiornamenti ed hanno recuperato terreno”. “Avere questa costanza sia al Montmelò che a Montreal che è una città incredibile con un pubblico grandioso è davvero una grande soddisfazione”

Il team sta facendo grandi progressi ed è un vero piacere vederli in pista. “Onestamente è un grande onore essere sul podio con due campioni del mondo. Sono entusiasta di essere terzo e di aver lottato con loro”. “Oggi non avevamo abbastanza passo. Abbiamo sofferto perché sapevamo già che questo non sarebbe stato il nostro weekend migliore. Faticavamo molto nelle curve a bassa velocità”, ha concluso il britannico.

Was a great recovery drive, George. Making good progress back through the field before the brake problem. Onto the next one. 💙 pic.twitter.com/FgvueewfHE — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 18, 2023

L’incidente di Russell

George Russell ha urtato il cordolo alla curva 9 e si è schiantato contro la barriera, riportando una foratura e dovendo poi ritirare l’auto. “Penso che abbia avuto un’escursione massiccia sul cordolo e poi forse ha cercato di tenere la macchina accesa in quella curva e poi nel muretto ha spinto forte. Sì, questa macchina è ancora un po’ difficile da gestire“, ha commentato Wolff in merito all’incidente.

Al di là di questo incidente alquanto imprevisto, quella di oggi rappresenta una traiettoria positiva e incoraggiante per la Mercedes. “La nostra nuova auto funziona bene. Sapevamo che il Canada è uno dei paesi più difficili per noi e siamo arrivati in P3, non troppo lontani da Max. Credo che alla fine si sia ritirato un po’, ma era molto più vicino di quanto ci saremmo aspettati. All’inizio dell’anno saremmo stati sconfitti su questo tipo di circuito“, ha dichiarato Wolff a Viaplay dopo la gara.