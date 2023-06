Sicurezza, FIA: “Imporremo restrizioni più severe sull’accesso alla griglia pre-gara”

La FIA imporrá maggiori restrizioni per garantire la sicurezza di coloro che si trovano in griglia prima della gara

Nel corso del GP di Spagna, gli ospiti – tra cui la stella del calcio brasiliano Neymar Jr – sono stati visti mescolarsi con gli equipaggi delle squadre sul bordo della pista sull’erba all’inizio del giro di formazione. La scena ha spinto una dichiarazione del World Motor Sport Council della FIA: “Il Presidente della FIA ha sottolineato che proteggere la salute e il benessere di tutti in griglia – ospiti, funzionari e squadre era la priorità della FIA”.

Pare infatti che la FIA stia pensando di imporre restrizioni più severe sull’accesso alla griglia pre-gara in Formula 1. Come sappiamo, la griglia della F1 è tipicamente popolata da un contingente di media, ospiti del team, celebrità e appendiabiti che aggiungono colore all’atmosfera pre-gara. Tuttavia, questo potrebbe costituire un problema nel momento in cui la sicurezza degli stessi é compromessa.

Quanto detto é un problema non solo in Formula 1, ma anche in Formula E, World Endurance Championship e in altre categorie con troppe persone in griglia in alcuni eventi. É vero che Stefano Domenicali (CEO della Formula 1) ha rassicurato la FIA sul fatto che sono state adottate misure per garantire che l’incidente non si ripeta, ma é dovere della federazione garantire un ambiente sicuro per tutti. “La sicurezza negli sport motoristici è la priorità principale della Federazione“, ha dichiarato il presidente Mohammed Ben Sulayem.

The pit lane was a biiiit tight on Sunday 🤏👀#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/lOlMGHPhkx — Formula 1 (@F1) June 21, 2023

Ancora problemi con la sicurezza in Formula 1

La FIA sta anche rivedendo la sicurezza degli eventi in generale, poiché il WMSC attende i risultati di una revisione sull’invasione della pista avvenuta alla fine del Gran Premio d’Australia in cui i funzionari hanno sollevato “seri problemi” con la sicurezza . I funzionari di gara sono stati convocati dagli steward in seguito, con alcuni fan che ora rischiano di essere banditi dalla pista dell’Albert Park per essersi avvicinati alla Haas ferma di Nico Hulkeberg.

Un altro episodio in cui la sicurezza é stata compromessa ha riguardato Ocon nel corso del GP di Baku. Il pilota francesce rischiava di investire i fotografi presenti in pit lane. La FIA ha poi confermato di aver convocato alcuni degli addetti all’area del Parc Fermè per chiarire quanto accaduto. La differenza, rispetto a quanto accaduto in Australia, è proprio la circostanza che i responsabili, in questo caso, potrebbero essere membri della Federazione stessa.