Virtual GP Monaco: parteciperanno anche Bottas e Ocon

Valtteri Bottas ed Esteban Ocon si sono iscritti al Campionato Virtuale di Formula 1. Gareggeranno questo fine settimana per il Virtual GP di Monaco, che sarà l’evento che vedrà sulla griglia il maggior numero di piloti del Circus presenti

Dato il rinvio dell’inizio della stagione 2020, il Campionato Virtuale di Formula 1 continua con il suo sesto appuntamento: il Virtual GP di Monaco. La sorpresa è che, a tale evento, parteciperanno più piloti di Formula 1 che mai! I piloti della Classe Regina che vi parteciperanno sono ben otto: ad Antonio Giovinazzi, Charles Leclerc, Lando Norris, Alex Albon, George Rusell e Nicholas Latifi, si uniscono Valtteri Bottas ed Esteban Ocon.

Giovinazzi avrà nuovamente come teammate il portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois. AlphaTauri gareggerà con Vitantonio Liuzzi e il motociclista Luca Salvadori. In Mercedes, Bottas verrà affiancato da Gutierrez. La Ferrari invece non ha ancora rivelato chi sarà il compagno di squadra di Charles Leclerc. Lando Norris sarà affiancato dal calciatore dell’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang.

In Red Bull hanno messo accanto ad Alex Albon il surfista Kai Lenny. In Renault, correranno con Esteban Ocon e Nico Prost. La Williams opta per la sua attuale formazione, George Russell e Nicholas Latifi. Racing Point ha annunciato il cantante portoricano Luis Fonsi con David Schumacher mentre Haas, ci lascia ancora con il fiato sospeso, in quanto non ha ancora presentato la sua line up.

I TEAM SARANNO COSI’ COMPOSTI

Ecco le varie line up che compongono i team per il Virtual GP di Monaco. Vi sono ancora alcuni piloti da confermare, perciò non mancheranno sicuramente i colpi di scena. La gara potrà essere seguita, a partire dalle 19:00 CEST, dal sito ufficiale di Formula 1 e dagli account YouTube, Twitch e Facebook della categoria. Il tutto dovrebbe durare un’ora e mezza e sarà composto da qualifica e gara.

Alfa Romeo: Antonio Giovinazzi e Thibaut Courtois

AlphaTauri: Vitantonio Liuzzi e Luca Salvadori

Ferrari: Charles Leclerc e pilota da confermare

Haas: piloti da confermare

McLaren: Lando Norris e Pierre-Emerick Aubameyang

Mercedes: Valtteri Bottas e pilota da confermare

Racing Point: Luis Fonsi e pilota da confermare

Red Bull: Alex Albon e Kai Lenny

Renault: Esteban Ocon e Nico Prost

Williams: George Russell e Nicholas Latifi