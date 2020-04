Leclerc vince il Gran Premio virtuale della Cina

Se fosse stata una gara reale, ci sarebbe stato sicuramente da divertirsi. Abbiamo già avuto prova del talento e del coraggio di Charles Leclerc e il pilota della Ferrari non si sta trattenendo nemmeno durante questa serie di Gran Premi virtuali. Il giovane pilota ha vinto la seconda tappa tenutasi in Cina, dopo aver dato lunga battaglia ad Alexander Albon. Il tailandese si è poi dovuto accontentare della seconda posizione, ma ha contribuito a rendere entusiasmante questo secondo appuntamento.

Dopo essersi fatto notare durante la sessione di qualifica, Leclerc ha aperto il gas e la competizione con Albon fin dai primi minuti. Durante le primissime curve, il monegasco ha cercato di ampliare il divario tra sé e il pilota della Red Bull, che ha però poi optato per una strategia rischiosa. Albon ha infatti anticipato la sosta al quinto giro per cercare di dare del filo da torcere a Leclerc. E così è stato.

Al giro successivo il pilota della Ferrari è rientrato ai box per la propria sosta, venendo ostacolato da un altro protagonista del Circus e perdendo quindi tempo importante. Di conseguenza, Leclerc ha visto materializzarsi davanti ai suoi occhi la strategia tanto rischiosa quanto azzeccata del pilota della Red Bull. Ma Leclerc non ha mollato la presa.

La rimonta nei confronti del suo diretto rivale è iniziata subito dopo. Nei giri successivi al pit stop, Leclerc è stato letteralmente incollato agli scarichi di Albon, lanciandosi poi all’interno della curva 1, con una manovra al limite, per assicurarsi la prima posizione. A questo punto, Albon ha cercato di fare la sua parte. Il tailandese non si è voluto arrendere e ha cercato di mantenere il ritmo per il resto della gara. Tuttavia, poco a poco, Leclerc è riuscito a distanziarlo, conquistando di fatto la vittoria della gara.

Rubbin’ is racin’! 👀

The moment @Charles_Leclerc stormed past @alex_albon, for what would turn out to be the lead of the race 💪#F1Esports #VirtualGP pic.twitter.com/9tfXdDWD5z

— Formula 1 (@F1) April 19, 2020