GP Gran Bretagna, FP1: Hamilton il più veloce davanti al suo pubblico

Lewis Hamilton chiude al comando le FP1 del GP di Gran Bretagna, seguìto dalle McLaren di Norris e Piastri. Quarto tempo per Leclerc

Lewis Hamilton ha chiuso le FP1 del GP di Gran Bretagna davanti a tutti, seguìto dalle due McLaren di Lando Norris e di Oscar Piastri. Quarto tempo per l’altra Ferrari, quella di Charles Leclerc. Una prestazione incoraggiante per la Scuderia di Maranello, che ha mostrato segnali positivi anche nel passo gara.

Tanti i tifosi presenti sulle tribune dello storico circuito di Silverstone, nonostante si trattasse soltanto delle prove del venerdì. In pista anche due rookie: Arvid Lindblad, giovanissimo pilota di Formula 2 ancora minorenne, alla guida della vettura di Yuki Tsunoda; e Paul Aron, pilota di riserva Alpine prestato alla Sauber che – non avendo giovani da far debuttare – lo ha schierato sulla monoposto di Nico Hülkenberg.

Ferrari e McLaren confermano un buon passo gara, mentre Verstappen fatica con la sua Red Bull

La Scuderia Ferrari ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere, con Lewis Hamilton autore del miglior tempo in 1:26.892, nonostante non abbia fatto segnare i miglior parziali in nessuno dei tre settori del tracciato. Alle sue spalle le due McLaren: Lando Norris, staccato di appena 23 millesimi, e Oscar Piastri, a 150. Poco più indietro Charles Leclerc, a soli due decimi dal compagno di squadra. Una prova solida anche per il monegasco, che ha confermato le buone sensazioni mostrate dalla Rossa in questo avvio di weekend.

La SF-25 è apparsa in ottima forma, mostrando segnali incoraggianti sin dal venerdì. Difficile immaginare un inizio migliore. In particolare, Sir Lewis è parso a suo agio sul circuito di casa – di cui conosce segreti e traiettorie – e dove correrà per la prima volta da pilota del Cavallino.

Negli ultimi dieci muniti della sessione, diversi piloti sono usciti in pista per simulare il passo gara. Tuttavia, molti hanno dovuto fare i conti con il traffico, che ha condizionato i long run. Hamilton ha girato su tempi molto simili a quelli delle due McLaren, un dato sicuramente incoraggiante per il team italiano.

Più in difficoltà è apparso Max Verstappen, alle prese con una Red Bull poco stabile e complessa da gestire, che non ha convinto nemmeno sul piano cronometrico. Quinto tempo per George Russell e nono per Antonelli. Da segnalare anche le buone prestazioni delle due Racing Bulls, con Hadhjar sesto e Lawson ottavo.

La Classifica dei tempi delle FP1:

Lewis Hamilton (Ferrari) 1:26.892 Lando Norris (McLaren) +0.023 Oscar Piastri (McLaren) +0.150 Charles Leclerc (Ferrari) +0.203 George Russell (Mercedes) +0.271 Isack Hadjar (Racing Bulls) +0.325 Alexander Albon (Williams) +0.412 Liam Lawson (Racing Bulls) +0.459 Kimi Antonelli (Mercedes) +0.475 Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.540 Fernando Alonso (Aston Martin) +0.786 Lance Stroll (Aston Martin) +0.952 Carlos Sainz (Williams) +1.017 Arvid Lindblad (Red Bull Racing) +1.066 Esteban Ocon (Haas F1 Team) +1.165 Franco Colapinto (Alpine) +1.194 Paul Aron (Kick Sauber) +1.250 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +1.255 Pierre Gasly (Alpine) +1.440 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) +1.505