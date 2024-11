Verstappen sul suo futuro in Red Bull: “Sono leale al team”

Dopo una stagione di incertezze, anche insistenti, “Super Max” Verstappen si conferma leale alla Red Bull

Max Verstappen rimane leale alla Red Bull. Molte sono state quest’anno le speculazioni sul futuro dell’olandese in Formula 1, soprattutto in seguito a una stagione non troppo andata come previsto. Nonostante la stessa si sia conclusa nel migliore degli epiloghi, tanti sono stati i dubbi su un suo possibile cambio di scuderia. Domande scaturite, in particolare, dopo l’interesse mostrato nel pilota dalla Mercedes di Toto Wolff, in cerca di un possibile sostituto di Lewis Hamilton. Sedile poi andato all’italiano Andrea Kimi Antonelli.

Il 2024 è sicuramente stata una delle stagioni più difficili per l’olandese. Tanto che, diverse volte, è arrivato a riflettere sul suo futuro con il marchio di bevande energetiche (con il quale il Campione è legato fino alla fine del 2028). Al Gran Premio di Las Vegas, Verstappen è divenuto tetracampione del mondo: un traguardo raggiunto da pochi e che il pilota ha conquistato in soli quattro anni, sempre con lo stesso team. La Red Bull.

Il 2024 è stato un anno diverso

Sebbene quest’anno le cose fossero iniziate esattamente come si era concluso il 2023, poco a poco McLaren, Ferrari e Mercedes hanno recuperato terreno e, nel giro di mezza stagione, l’equilibrio tra questi quattro team era ormai massimo. In molte gare, la squadra di Milton Keynes non è stata neanche lontanamente la prima forza in griglia. Un aspetto che ha costretto Verstappen a lottare contro vento e maree per minimizzare i danni. Tutte cose che hanno influenzato l’olandese, il quale è arrivato a mettere in discussione il suo futuro nello sport.

“Beh, sai… per essere onesto, penso che nella vita, ogni anno, ci siano sempre pensieri che ti passano per la testa: per quanto tempo voglio ancora fare questo? Dove voglio farlo? Come voglio farlo? Ci sono cose nella tua vita privata che accadono nella tua vita da pilota, quindi ci sono sempre cose con cui devi confrontarti e su cui riflettere” ha dichiarato l’attuale Campione del Mondo a Motorsport Week. “Ma va bene così. Voglio dire, penso che, in generale, sono abbastanza rilassato riguardo a queste cose: è molto importante sapere separare la tua vita privata dalla tua vita in pista. E’ normale avere questi pensieri su ciò che vuoi fare“, ha poi aggiunto. Il pilota ha poi confermato la sua lealtà verso il team. “Non sono una persona che prende decisioni troppo drastiche. Sono molto felice di dove mi trovo in questo momento, sono molto leale al team. […] Nei momenti difficili è facile dire addio, dimenticare o ignorare tutto” ha infine sottolineato il pilota della Red Bull.