Verstappen si conferma Campione a Las Vegas: “È molto speciale”

“Super Max” Verstappen si conferma, per la quarta volta, Campione del Mondo a Las Vegas: nell’Olimpo insieme a Vettel e Prost

Max Verstappen si conferma, per la quarta volta consecutiva, Campione del Mondo a Las Vegas. Ad ancora due gare dalla fine di questa stagione. All’olandese infatti è bastato ottenere un quinto posto per vincere il tanto bramato titolo, dopo una stagione non troppo semplice per la Red Bull. Max Verstappen ce l’ha fatta di nuovo e, questa volta, senza la vettura migliore. Una vera e propria dimostrazione del talento del pilota.

Vittoria che non arriva certo come una sorpresa. Max Verstappen e la Red Bull erano, sin dall’inizio, i chiari favoriti per la vittoria dei titoli quest’anno. Conferma che, però, ha vacillato un po’ in seguito alle prime gare, non andate esattamente come il team sperava. Dopo un dominio storico nel 2023, in cui la squadra di Milton Keynes ha completato una stagione praticamente perfetta, le prestazioni delle RB20 sono calate. Ma, nonostante ciò, niente è riuscito a fermare “Super Max”.

Non la stagione migliore, ma un risultato eccezionale

Verstappen ha espresso la sua gioia riguardo al titolo: “è stata una stagione lunga. Abbiamo iniziato alla grande, eravamo quasi in modalità crociera, ma poi abbiamo avuto delle difficoltà. Come squadra siamo rimasti uniti e abbiamo cercato di continuare a migliorare, e bisogna essere orgogliosi di tutti, di ciò che hanno fatto per me. Essere qui come tetracampione del mondo non era qualcosa che pensavo possibile. Sono un po’ sollevato, ma anche molto orgoglioso“. Dopo Miami, punto di svolta per la McLaren, la supremazia del team austrico sembrava essere giunta al termine. Nella corsa allo sviluppo il team Papaya ha tirato fuori diversi assi nella manica, trasformando l’MCL38 nella migliore monoposto in griglia. Dettaglio che ha concesso a Lando Norris di avvicinarsi pericolosamente a Verstappen nella Classifica Piloti.

Durante questa stagione, Verstappen ha trascorso dieci gare senza vittoria. Un record per l’olandese. Ma neanche questo è bastato per allontanarlo dal titolo: i punti recuperati da Norris erano sempre troppo pochi, insufficienti per diventare una reale minaccia. La McLaren e Norris non sono riusciti, al contrario di Verstappen, a sfruttare il loro vantaggio. Quest’ultimo a fine gara ha aggiunto: “è stata una stagione molto complicata. A volte ho dovuto mantenere la calma e questo è molto difficile. Preferisco la scorsa stagione, nonostante tutto, ma questa mi ha insegnato molte lezioni. Sono molto orgoglioso di come abbiamo affrontato in qualità di squadra e questo rende la stagione molto, molto speciale e splendida“. Con questo titolo, l’olandese eguaglia Sebastian Vettel ed Alain Prost: che riesca a raggiungere anche le cinque corone di Juan Manuel Fangio?