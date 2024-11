GP Qatar, anteprima-Sprint: info e meteo

GP Qatar, round 23. La Formula 1 torna in Qatar e sul circuito di Losail: è in programma l’ultima Sprint Race della stagione 2024

GP Qatar, anteprima – Terminata la lunga trasferta americana, è la volta del Medio Oriente per il rush finale della stagione 2024. Si va in Qatar e sul circuito di Losail per la penultima tappa. Nel weekend torna anche la Sprint Race, l’ultima dell’anno, con la mini gara del sabato che potrebbe essere decisiva per molte delle sfide attualmente in corso, tra i piloti e i team.

Ci siamo lasciati alle spalle il weekend di Las Vegas, tra casinò, hotel e altri edifici tra i più iconici della località del Nevada, per approdare nel deserto e in un’atmosfera tipica araba, tra le spiagge e le dune del Golfo Persico. Siamo a Doha la capitale, nota per i grattacieli avveniristici e con architetture d’avanguardia, che ricorda l’antica tradizione islamica.

Come finirà la lotta per i Costruttori?

La Formula 1 arriva in Qatar, con il Campionato Piloti conquistato per la quarta volta consecutiva da Max Verstappen.

L’olandese, con una Red Bull non più dominante, è riuscito con le sue sole forze a vincere il titolo e far meglio di Lando Norris, il quale invece ha avuto a disposizione una vettura più competitiva, e performante. Tuttavia, l’inglese è spesso risultato sottotono e non costante, soprattutto in gara…

Con la sfida iridata Piloti ormai andata, sono tuttora aperte le altre per le restanti posizioni classifica, a partire dal secondo posto in poi. Lando Norris e Charles Leclerc sono in sfida per il secondo posto e diventare Vice-Campione del Mondo. Il pilota inglese è secondo, con un vantaggio di appena 19 punti sul monegasco, il quale sicuramente farà il possibile per riuscirci. Chi vincerà questa sfida?

In ballo c’è ancora il Campionato Costruttori. A contendersi il Titolo di Campione del Mondo Costruttori, ci sono McLaren e Ferrari, separati tra loro da appena 24 punti. Il team di Woking viene dalla trasferta di Las Vegas, disastrosa e non all’altezza delle aspettative. D’altra parte, Ferrari si è portata a casa un terzo e quarto posto: non certamente il massimo di quanto avrebbero voluto ottenere, ma è riuscita ad avvicinarsi alle rivali inglesi. E ora, entrambe si preparano per la tappa del GP Qatar, con tanto di Sprint Race. Clima teso tra i due piloti della Rossa, dopo Las Vegas permettendo…

Attenzione alla Red Bull, terza nel Campionato Costruttori alle spalle della Ferrari, con un gap di soli 29 punti. Chissà che non possa riservarci, un ulteriore colpo di scena?

Red Bull per tale obiettivo, avrà bisogno dell’aiuto anche di Sergio Perez. Il messicano, da molte gare non porta a casa risultati più importanti, e quindi punti utili per il team. La sua situazione sembra ormai compromessa, per quanto riguarda la sua permanenza nel team, per la prossima stagione. Ma chissà che in queste ultime due gare, non riesca a fare meglio?

Mercedes all’esame del Qatar

Il team Mercedes, reduce dal fantastico weekend di Las Vegas, concluso con una vittoria e doppietta, si prepara per la nuova sfida, con l’obiettivo di ottenere altri importanti risultati. Sarà una possibile protagonista, anche in Qatar?

Insomma, come ormai abbiamo imparato nel corso degli anni e in questa stagione, in Formula 1, le sorprese e i colpi di scena non mancheranno in queste ultime due gare. Dunque, non ci resta che assistere al weekend in arrivo, con il GP del Qatar e la Sprint Race.

Lusail International Circuit

Il Lusail International Circuit, sorge vicino alla capitale Doha nello Stato del Qatar. L’impianto è stato costruito in un anno, e inaugurato nel 2004, in occasione del Marlboro GP Qatar, tredicesima tappa del Motomondiale.

Il circuito misura 5,419 km, è composto da 16 curve, di cui 6 a sinistra e 10 a destra, e da un lungo rettilineo che misura 1068 metri. Il tracciato sorge nel deserto, motivo per cui tutt’attorno vi è dell’erba artificiale, uno stratagemma pensato per evitare che troppa sabbia finisca sulla pista. È dotato di un perfetto impianto di illuminazione, che permette di correre in notturna.

Il circuito è conosciuto soprattutto dagli appassionati di MotoGP e Superbike. Per quanto riguarda l’automobilismo, il tracciato ha ospitato una tappa della GP2 Asia Series nel 2009. La Formula 1 vi ha debuttato nel weekend dal 19 al 21 novembre 2021, con la gara che è stata vinta da Lewis Hamilton con la Mercedes. Dopo un anno di assenza, il tracciato è tornato in calendario con un contratto decennale, a partire dal 2023.

DRS

Sarà una sola la zona DRS, individuata dalla Federazione, sul circuito di Lusail. I piloti la troveranno sul lungo rettilineo principale, tra curva 16 e la 1.

Ovviamente, anche il Detection Point sarà uno, ed è stato sistemato poco dopo curva 15.

PIRELLI: C1, C2, C3

In vista del GP Qatar, Pirelli ha nominato le mescole più dure della gamma, ovvero:

C1 P Zero White Hard;

C2 P Zero Yellow Medium;

C3 P Zero Red Soft

La Formula 1 è tornata in Qatar, nella passata stagione dopo due anni di assenza. Per tale occasione, il Lusail International Circuit aveva subito dei lavori di modifica, con una nuova riasfaltatura e nuovi cordoli. E proprio i cordoli, sono stati oggetto di critiche da parte dei piloti e dei team, motivo per cui sono stati modificati, in vista di questa edizione: sono state smussate le punte, dei cordoli piramidali, su molte curve che compongono il tracciato.

FIA ha inoltre fatto aggiungere, una striscia di ghiaia all’esterno di alcuni cordoli, per evitare che i piloti possano utilizzarli al limite per andare più veloci.

Il Lusail è un circuito molto impegnativo, simile a Silverstone e Suzuka. Ci sono diverse tipologie di curve, la maggior parte è a media e alta velocità. Interessante, la serie di curve fra la 12 e la 14, che ricorda la curva 8 del tracciato di Istanbul, una delle più impegnative per le gomme. Visto che undici curve siano a destra, il lato sinistro della vettura sarà particolarmente sollecitata, soprattutto l’angolo anteriore.

A Doha si correrà in notturna, in particolare le qualifiche e la gara. Sabato ci sarà la Sprint Race a partire dalle 15.00 (in Italia). Sarà interessante valutare l’evoluzione della pista, per preparare al meglio le strategie, e la gara.

Che tempo che farà?

Come di consueto, vi riportiamo l’ultimo bollettino meteo per il weekend del GP Qatar. Tempo sereno e soleggiato, in tutti e tre le giornate con le temperature che difficilmente raggiungeranno i 30°C, anzi saranno per lo più intorno i 23°C.

Attenzione ovviamente al vento, vista la presenza del deserto attorno all’impianto e alla possibilità che questo possa trasportare la sabbia.

Venerdì 29 novembre 2024

Temperature: max 22°C, min 16°C; cielo sereno e soleggiato. Possibilità di pioggia 0%, umidità intorno al 69%. Attenzione al vento, con raffiche attese tra 15 e 19 km/h.

Sabato 30 novembre 2024

Temperature: max 23°C, min 15°C; cielo sereno e soleggiato. Possibilità di pioggia 0%, umidità intorno al 67%. Attenzione al vento, con raffiche attese tra 20 e 28 km/h.

Domenica 01 dicembre 2024

Temperature: max 22°C, min 16°C; cielo sereno e soleggiato. Possibilità di pioggia 0%, umidità intorno al 68%. Vento con raffiche attese sui 15 km/h.