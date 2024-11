Ferrari: i nuovi skid sono “strani”, parola di Vasseur

Mossa anomala di FIA sugli skid. Ferrari colpita in pieno

La Ferrari ha risentito dell’impatto sul budget della sua squadra a seguito di una direttiva tecnica della FIA che ha imposto una modifica ai suoi blocchi di protezione. La Ferrari afferma che la tempistica del recente intervento della FIA nell’emanazione di una direttiva tecnica sui blocchi antiscivolo ha comportato un duro colpo al suo budget per la Formula 1.

Poco prima del Gran Premio di Las Vegas, la FIA ha scritto alle squadre chiedendo di limitare l’uso dei blocchi paracolpi impiegati per proteggere la plancia sottoscocca.

Ciò ha spinto diverse squadre ad apportare urgenti modifiche alle loro auto per modificare i blocchi di protezione e garantire che fossero conformi all’ultima interpretazione della FIA su ciò che riteneva legale.

Ma anche se non si ritiene che le modifiche richieste abbiano fatto una grande differenza nell’ordine delle gare, non sono state prive di conseguenze per alcuni team, soprattutto quando si è dovuto accelerare le modifiche alle proprie auto.

La Ferrari, uno dei team sospettati di aver sfruttato al meglio i blocchi paramotore, non era particolarmente soddisfatta di come si erano svolti i fatti: il capo del team Fred Vasseur aveva dichiarato a Las Vegas di ritenere che si trattasse di una circostanza insolita.

Modifica non necessaria e insolita, parola di Vasseur

“Abbiamo dovuto apportare la modifica, ma prima di questo avevamo anche la conferma, quella della FIA, che la plancia era legale”, ha detto durante una conferenza stampa ufficiale.

“Penso che sia stato l’atteggiamento giusto per noi non combattere perché voglio rimanere concentrato sul campionato e non su questo tipo di discussione. Ma l’approccio è stato strano.”

Incalzato in seguito sul significato della frase “strano”, Vasseur ha suggerito che la chiamata tardiva aveva causato qualche spesa non necessaria.

“Penso che il problema [a Las Vegas] fosse più legato alla gestione degli pneumatici, e quindi non ha nulla a che fare con questo”.

Alla domanda se ritenesse che ciò fosse costato alla Ferrari un po’ di prestazioni, Vasseur ha detto: “In termini di budget? Sì, molto, perché abbiamo dovuto rifare tutti gli skid“.

Nonostante i cambiamenti, la Ferrari ha disputato un ottimo GP a Las Vegas, con Carlos Sainz terzo e Charles Leclerc quarto.