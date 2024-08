UFFICIALE: Kimi Antonelli completa la line-up Mercedes 2025

Dopo l’esordio nella prima giornata di prove libere a Monza, è arrivata oggi l’ufficialità Kimi Antonelli come nuovo pilota Mercedes per il prossimo anno

Mancava davvero poco prima dell’annuncio e l’attesa si stava facendo sempre più impellente. Kimi era dietro l’angolo, dietro ogni curva, persino quella che ha affrontato con tale audacia da subire una forza di 56G, finendo contro il muro. Questo incidente nelle FP1 di ieri a Monza non ha dimostrato una mancanza di talento, anzi. Ha rivelato la sua determinazione, la prontezza a rischiare, nonostante l’inesperienza. Toto Wolff ci ha visto lungo quel giorno, quando a soli 12 anni ha pensato a lui come un frutto pronto a maturare e pare proprio che il momento sia arrivato: Antonelli è pronto per la Mercedes a partire dal 2025.

E ci sta riuscendo, perché la strada è ancora lunga e questo annuncio che lo vede come successore di un 7 volte campione del mondo come Sir Lewis Hamilton, non spaventa il team principal. Wolff, dietro l’errore commesso ieri a Monza, ha visto altro, ha visto oltre. Come ha sempre fatto. Come quel giorno in cui ha garantito fiducia al pilota britannico numero 44, di cui tutti temevano l’inesperienza, portandolo a conquistare i gradini più alti del podio, fino a quello sfortunato 2021. Sir Lewis aveva bisogno di un cambiamento e Toto Wolff ha voluto rompere ancora una volta le regole.

Sarà pronto a raccogliere l’eredità di Lewis?

Wolff ha cercato addirittura di anticipare i tempi con una nuova clausola di regolamento che permettesse anche ai minorenni di entrare in Formula 1 se lo meritavano. La FIA ha accolto il suggerimento a Giugno 2024, nonostante l’appello di Mercedes fosse arrivato a inizio anno. Ma l’annuncio doveva avvenire a Monza, a casa sua qui in Italia, su un circuito, dove dopo il debutto, il giovane bolognese avrebbe potuto dimostrare di che stoffa è fatto.

Adesso è il momento di Kimi, che unisce a un top team con la fiducia di Wolff per la sua famiglia, i suoi valori, il talento che avrà tutto il tempo di dimostrare accanto a George Russell. Russell, che ora diventa un fratello maggiore, conscio di poter insegnare qualcosa. Un passaggio di testimone che nel 2025 si concretizzerà in pista, pronto a stupire tutti.

“È una sensazione straordinaria essere annunciato come pilota ufficiale Mercedes insieme a George per il 2025″, ha affermato Kimi. “Raggiungere la Formula 1 è un sogno che ho fin da quando ero bambino. Voglio ringraziare la squadra per il supporto che mi ha dato finora nella mia carriera e per la fiducia che hanno dimostrato in me. Sto ancora imparando molto, ma mi sento pronto per questa opportunità. Mi concentrerò sul miglioramento e sul raggiungimento dei migliori risultati possibili per la squadra. Sono entusiasta di diventare compagno di squadra di George. Ha frequentato il programma junior della squadra proprio come me ed è una persona per cui nutro un enorme rispetto“.

Francesca Luna Barone