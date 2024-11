GP Las Vegas: guerra interna in Ferrari

Ferrari all’attacco…di sè stessa

La Ferrari è esplosa di nuovo a Las Vegas in un momento chiave della stagione per la scuderia italiana, che non vince un titolo dal 2008.

Inaspettatamente superata dalla Mercedes, anche la gestione della gara da parte di Carlos Sainz e Charles Leclerc è stata pessima, scatenando la rabbia brutale del monegasco nei confronti del compagno di squadra, senza che lo spagnolo avesse realmente commesso alcuna colpa.

Come la Ferrari ha messo Charles Leclerc contro Carlos Sainz

La Ferrari aveva scelto la gara di Las Vegas come quella in cui avrebbe cercato di dare il colpo di grazia alla McLaren nella lotta per il campionato del mondo costruttori.

E nonostante i buoni punti, il team di Maranello è stato completamente surclassato da George Russell e ha anche “aiutato” Lewis Hamilton dal muretto dei box a raggiungere la P2. Anche se Hamilton avrebbe sicuramente raggiunto quella posizione senza alcun aiuto da parte della Ferrari prima o poi.

La gara è iniziata con Russell che deteneva la prima posizione dalla pole position e Sainz che soffriva un po’ di slittamento delle ruote nella parte sporca della griglia, il che lo ha costretto a difendere la sua posizione da Pierre Gasly all’esterno della curva 1, lasciando a Leclerc spazio all’altro pilota della Ferrari per risalire dalla quarta alla seconda posizione. Nei primi giri, Leclerc ha spinto forte per provare ad attaccare Russell. Non ci è riuscito. Da parte sua, Sainz ha preferito mantenere il distacco dal compagno di squadra, approfittando della mancanza di ritmo di Pierre Gasly per prendersi meglio cura delle sue gomme, che fin dai primi istanti di gara mostravano già segni di graining.

Dal giro 7 in poi, Leclerc ha subito un brusco calo di prestazioni mentre consumava le gomme nel tentativo di raggiungere Russell. Sainz lo ha superato all’inizio del giro 8 sul rettilineo principale. Verstappen ha fatto lo stesso con il monegasco al giro 9 per raggiungere la P3. Russell ha continuato ad aumentare il distacco da Sainz a oltre cinque secondi al giro 10. Entrambe le Ferrari soffrivano chiaramente di graining, con il pilota della Mercedes e Verstappen che gestivano meglio le gomme in questa prima fase della gara.

Strategia non ripagata nella notte di Las Vegas

Leclerc è stato il primo pilota del gruppo di testa a fermarsi ai box. E con la minaccia di un attacco di Verstappen in pista o ai box sotto forma di undercut, Sainz è rientrato ai box anche un giro dopo per montare la gomma dura per la prima volta in gara. Un compagno di squadra che gli ha dato la posizione in pista quando ha ricevuto questo ordine e che ha rispettato l’unico ordine ricevuto di non metterlo sotto pressione. Qual era l’intenzione di Leclerc? Che oltre a sollevare il piede dall’acceleratore a causa di una pessima chiamata del team qualche giro prima, ha dovuto anche sollevarlo per lasciarlo passare quando stava ovviamente arrivando con molta più velocità sul rettilineo?

Se c’è qualcuno da biasimare per questo, è la Ferrari

Avrebbero potuto fermare Leclerc al giro 27 per coprire l’undercut di Hamilton, sacrificando Sainz con gomme morte e lasciandolo in pista per un altro giro.

Il fatto è che con una doppietta Mercedes praticamente confermata dopo l’ultimo pit stop, l’obiettivo della Ferrari era raggiungere l’ultimo posto sul podio occupato da Max Verstappen. Con gomme più fresche e molto più ritmo, il pilota della Red Bull non cercava nemmeno di consumare le gomme, poiché il suo obiettivo era assicurarsi il suo quarto campionato finendo davanti a Lando Norris.

Al giro 42, Sainz è riuscito a superare Verstappen con una buona manovra in frenata alla curva 5. Il pilota della Red Bull è rimasto nella zona DRS dello spagnolo per altri due giri, il che non ha aiutato Leclerc a superare anche il pilota olandese.

Ma Sainz, dopo aver raggiunto la posizione del podio, non ha potuto rischiare le gomme per fare lo stesso del secondo stint. Se qualcuno ha dovuto rischiare in quel momento, è stato Leclerc, che aveva anche più ritmo e una macchina con una velocità massima superiore a quella di Verstappen. Con tutto questo, la Ferrari è ora a 24 punti dietro la McLaren nel campionato. Il team italiano ha tagliato 12 punti in un weekend in cui probabilmente sperava di ottenere ancora di più.

Con solo Qatar e Abu Dhabi ancora da disputare e con al massimo 103 punti in palio, la lotta promette di essere emozionante, ma Las Vegas era sicuramente lo scenario più favorevole per fare una grande differenza.