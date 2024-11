GP Las Vegas, Sainz: “Io e Charles? È sempre stato così”

GP Las Vegas, Carlos Sainz taglia il traguardo al terzo posto. Ma lo spagnolo si aspettava di lottare per la vittoria…

Un buon terzo posto per Carlos Sainz e la Ferrari, conquistato al termine del GP Las Vegas 2024. Una gara dove non sono mancanti episodi anche con toni piuttosto accesi, soprattutto tra i due piloti della Ferrari, Carlos Sainz e Charles Leclerc.

A fine Gran Premio, lo spagnolo non ha nascosto un pizzico di delusione, in quanto le speranze in casa Ferrari, soprattutto dopo la qualifica, dove la competitività era evidente, erano quelle di lottare per la vittoria. Tuttavia, in gara, soprattutto all’inizio dopo la partenza, il futuro vincitore, George Russell ha avuto vita facile, con le Rosse che non sono mai riuscite a stargli in scia.

Poi, ci ha pensato Lewis Hamilton, con l’altra Mercedes, autore di una bella rimonta dalla decima al secondo posto, ha intromettersi nella lotta e fare meglio delle due Rosse.

Grande delusione da parte dello spagnolo, dato che le sensazioni sul passo gara erano migliori rispetto al giro secco, perciò c’era molta speranza di poter battere le Mercedes e ottenere la vittoria, e guadagnare punti preziosi per la sfida iridata Costruttori contro la McLaren, in un weekend come questo dove le “papaya” non hanno brillato.

Carlos: “Shock sulle medie”

“È stato uno shock sulle medie, mi aspettavo di essere competitivo su questa gomma. Ma penso siano durate 7 o 8 giri,” ha commentato Carlos Sainz nel dopo GP Las Vegas, parlando della sua sorpresa sulla gestione delle medie nelle fasi iniziali, con il graining che si è formato e l’aver subito alcuni sorpassi, anche da parte del futuro 4 volte campione del mondo, Max Verstappen.

“Da quel momento in poi, abbiamo cercato di limitare i danni. Non mi sentivo a mio agio con la vettura, speravo di poter essere un pochi più veloce e lottare per la vittoria. Ma non avevamo quel passo oggi. Torniamo a casa con un terzo posto e un podio. Non è abbastanza per quelle che erano le nostre aspettative, ma il massimo che potevamo fare oggi,” ha aggiunto Carlos.

Poi sulla lotta e i momenti di tensione, avuti con Charles Leclerc, in particolare al 26° giro, quando dai box il team gli ha chiesto di non rallentare e di lasciar passare il monegasco, ma Sainz ha ritardato la manovra di un giro.

“È sempre stato così da anni, io e Charles ci troviamo in sfida ruota a ruota. Non in ogni weekend, però ogni due o tre gare. Condividiamo lo stesso pezzo d’asfalto. Entrambi siamo molto competitivi, molto vicini con il passo, e dunque ci troviamo a lottare l’uno contro l’altro. Non penso che avremmo potuto far meglio del terzo e quarto posto, è andata così. Potremmo spingere, e vediamo se continueremo a mantenere lo stesso slancio nelle prossime gare.”

Infine, un commento ricordando l’episodio del tombino della passata stagione, a Las Vegas, che ha colpito Sainz durante le prove libere, costringendolo poi a prendere una penalità: “Speravo che Las Vegas, avesse qualcosa in più da offrirmi dopo quanto accaduto lo scorso anno. Mi tengo il podio preso quest’anno, una sorta di rivincita. Ma è una cosa del passato, guardiamo al futuro. Penso che la gara abbia regalato un buon spettacolo”.