GP Las Vegas: Verstappen campione del mondo se…

Verstappen potrebbe essere campione del mondo con due gare rimanenti della stagione

Dopo la straordinaria prestazione ottenuta domenica nel Gran Premio del Brasile, Max Verstappen potrebbe aggiudicarsi il suo quarto campionato del mondo di Formula 1 a Las Vegas.

L’olandese ha dominato la pioggia partendo dal 17° posto in griglia per tagliare il traguardo e stabilire il giro più veloce a San Paolo, estendendo il suo vantaggio nella classifica piloti a 62 punti.

Il suo più vicino sfidante, Lando Norris, ha avuto un pomeriggio da dimenticare, scivolando dalla pole position al sesto posto in una giornata in cui il pilota della McLaren avrebbe sperato di riprendere Verstappen piuttosto che perdere ulteriormente il ritmo.

“Da ora in poi, voglio solo gare pulite fino alla fine. Non penso di aggiudicarmi il campionato a Las Vegas o cose del genere. Voglio solo gare pulite”, ha risposto Verstappen quando gli è stato fatto notare che a Las Vegas sarebbe già campione del mondo.

In realtà, dopo aver ottenuto la sua prima vittoria dal Gran Premio di Spagna di giugno, Verstappen sarà senza dubbio impaziente di aggiudicarsi il titolo sulle strade di Las Vegas il 23 novembre.

Con due gare, due potenziali giri veloci e una gara sprint dopo Las Vegas, i punti disponibili saranno solo 60

Ciò significa che Verstappen si unirà ad Alain Prost e Sebastian Vettel nella classifica dei quattro volte campioni di Formula 1 se vincerà il Gran Premio di Las Vegas, ripetendo il successo ottenuto sulla Strip lo scorso anno.In effetti, Norris dovrà superare il suo rivale di tre punti per mantenere vive le sue modeste ambizioni di titolo in vista del Qatar, il che significa che un piazzamento all’ottavo posto o meno a Las Vegas per il britannico, senza il punto sul giro più veloce, vedrebbe Verstappen incoronato, indipendentemente dalla sua posizione finale.

Il pilota della Red Bull è stato un campione assoluto la scorsa stagione, ma quest’anno ha dovuto assistere al sorpasso della McLaren e della Ferrari sul suo team in termini di velocità e risultati.

Nonostante ciò, il 27enne è ora sull’orlo del quarto titolo consecutivo, impresa che solo Vettel, Lewis Hamilton e Juan Manuel Fangio sono riusciti a realizzare in precedenza, con Michael Schumacher in testa con cinque successi consecutivi nel campionato tra il 2000 e il 2004.

Verstappen sarà campione del mondo a Las Vegas, solo a certe condizioni

In dettaglio:

– In primis, Verstappen dovrebbe terminare davanti a Norris

– Se, finisse in terza posizione ma con giro veloce dietro Norris secondo

– Se, finisse in quarta posizione ma con giro veloce dietro Norris terzo

– Nel caso in cui finisse in quinta posizione dietro Norris quarto e così via fino alla decima posizione