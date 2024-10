Verstappen sull’andamento della Red Bull: il peggio è passato?

Max Verstappen torna a parlare dell’attuale andamento della Red Bull: che la performance del team possa davvero migliorare nelle ultime gare?

La Red Bull cerca di ritrovare la sua vecchia forma, e questo a poche gare dalla fine. Quando Verstappen ha tagliato il traguardo in Bahrain con un vantaggio di ventidue secondi, tutti erano convinti che il 2024 sarebbe stato, ancora una volta, l’anno del team di Milton Keynes. Sei mesi dopo, però, la realtà è molto diversa. Con l’andamento della Red Bull e di Verstappen totalmente peggiorato rispetto all’inizio, al contrario degli avversari. Questi ultimi capitanati dagli evidenti progressi della McLaren, sempre in cima alla griglia.

Durante un’intervista con Motorsport.com a Singapore, Verstappen ha analizzato le recenti sfide che la Red Bull ha dovuto affrontare in griglia. “All’inizio ero sorpreso anche io, ma se guardi a quali erano i nostri problemi, allora lo capisco perfettamente” ha ammesso l’olandese. “A un certo punto abbiamo preso la direzione sbagliata. Gli altri team o non hanno ancora affrontato quel particolare punto, oppure hanno sviluppato la vettura in modo leggermente diverso. Questo è sempre difficile da valutare” ha continuato l’attuale Campione del mondo.

Miami e Imola un punto di svolta

Con Verstappen ancora dominante in Giappone e in Cina, i weekend di Miami e Imola a maggio sembrano essere dei veri e propri punti di svolta. Verstappen, però, ha rivelato di aver percepito molto prima degli altri che qualcosa non andasse. “Presto ho capito che la sensazione in termini di bilanciamento era molto diversa rispetto alla vettura dello scorso anno” ha dichiarato l’olandese. “A quel tempo, la nostra vettura era ancora molto più veloce delle altre, o forse dovrei dire che le altre non erano così buone allora, quindi in quella fase potevamo ancora compensare le nostre difficoltà. Nelle gare successive è andata sempre peggio. A un certo punto la nostra vettura era semplicemente molto difficile da guidare e, allo stesso tempo, gli altri hanno fatto veri progressi” l’olande ha aggiunto.

Verstappen ha inoltre più volte affermato come sia la parte anteriore che quella posteriore della monoposto non sembrassero più connesse. Come se ci fosse stato un evidente distacco rispetto alla vettura della stagione precedente. Alla presentazione della stessa a Milton Keynes lo scorso inverno, Verstappen ha rivelato di essere rimasto scioccato dai cambiamenti radicali apportati alla RB20. “Non credo si possa capire dall’esterno cosa sia andato storto, quindi non è questo il punto. L’aspetto esteriore della monoposto non è il problema” ha infine concluso Verstappen.