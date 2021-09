Vasseur: “Teniamo in considerazione anche Pourchaire”

Frederic Vasseur ha ammesso di voler tenere in considerazione Pourchaire come futuro pilota Alfa Romeo

Il mercato piloti resta uno dei temi più caldi del paddock. Piano piano si compone lo scenario di quella che sarà la griglia del 2022, ma ci sono ancora sedili che vacillano e numerose speculazioni. Anche la line-up dell’Alfa Romeo resta un’incognita. Infatti, Kimi Raikkonen potrebbe annunciare prossimamente il suo ritiro ed essere sostituito dal connazionale Valtteri Bottas. Antonio Giovinazzi, invece, potrebbe unirsi al team Ferrari per correre nel Campionato Mondiale Endurance e lasciare il posto a qualche nuovo talento.

Tra i papali nomi spiccano quelli di Nyck De Vries, neo Campione del Mondo di Formula E, e quello di Theo Pourchaire. Il pilota francese è infatti legato al junior team della Sauber, che punta a preparare i giovani talenti alla Formula 1. Ha già dato prova delle sue doti speciali nel corso del campionato di Formula 3, che ha terminato in seconda posizione dietro Piastri. Al momento è impegnato nella sua prima stagione in Formula 2, dove ha conquistato la sua prima vittoria a Monaco.

VASSEUR: “THEO FA PARTE DELLA FAMIGLIA”

Frederic Vasseur ha ammesso di voler tenere in considerazione Pourchaire per un futuro in Alfa Romeo. Ai colleghi di Motorsport Week ha dichiarato: “Theo fa parte della famiglia, è un pilota della Sauber Academy. Stiamo spendendo molte energie su lui perché siamo convinti che sia una tra le scelte migliori per il futuro”.

“Non so se sarà il 2022, il 2023 o il 2024, ma sono certo che, a un certo punto, arriverà. L’inizio in Formula 3 è stato complicato, ma poi è stato vicinissimo a vincere il campionato. In Formula 2, al secondo appuntamento, ha vinto a Monaco. Ha la capacità di adattarsi alla situazione molto velocemente. Dobbiamo però parlare anche di esperienza e questa non si può comprare, bisogna solo provare e correre”, ha specificato.