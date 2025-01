Un curioso presagio, dietro all’incidente di Hamilton in Ferrari

Lewis Hamilton è stato autore di un incidente con la Ferrari, il suo primo da pilota della Rossa. Un episodio che ha curiosamente riacceso un presagio

Questa settimana, la Scuderia Ferrari è impegnata in una prima sessione di test di tre giorni sul Circuit de Barcelona-Catalunya, alla quale ha preso parte anche Lewis Hamilton.

Sessione di Test con Vetture Precedenti (TPC), che si è conclusa in modo prematuro per Lewis Hamilton, protagonista nella giornata di mercoledì di un incidente con la SF-23. Il pluricampione del mondo, si trovava nell’ultimo settore del circuito catalano dove si raggiungono velocità importanti.

Lewis Hamilton finisce letteralmente contro le barriere, fortunatamente senza riportare conseguenze. La SF-23 nell’impatto, ha invece subito ingenti danni, tanto da costringere la Ferrari a interrompere la giornata di test. Nel pomeriggio, sarebbe dovuto scendere in pista anche Charles Leclerc.

Per il momento, la sessione per entrambi sarà rimandata ad altra occasione.

Primi giorni da ferrarista per l’inglese

È passato già un mese, dalla fine del rapporto durato più di dieci anni tra Lewis Hamilton e la Mercedes. Il pilota inglese, ha da poco iniziato la sua avventura con la Ferrari, facendo il suo primo ingresso in grande stile il 20 gennaio, posando davanti alla casa di Enzo Ferrari a Fiorano, con accanto una F40. A seguire, la vestizione con Hamilton che per la prima volta, indossa l’iconica tuta rossa e scende in pista per i suoi primi giri, a bordo di una monoposto del Cavallino Rampante, la SF-23.

È l’inizio di un nuovo capitolo, della carriera del 7 volte Campione del Mondo di Formula 1.

Nell’attesa che la stagione inizi, con le prime gare, Lewis Hamilton è a lavoro per conoscere al meglio la sua nuova squadra. Ferrari ha quindi da tempo, programmato una sessione di tre giorni di test, per quest’ultima settimana di gennaio sul Circuit de Barcelona-Catalunya, portando in pista la SF-23, la monoposto che ha preso parte alla stagione 2023. L’obiettivo è permettere a Lewis Hamilton e a Charles Leclerc, di riallenarsi dopo la pausa, e ottenere chilometri, in preparazione della nuova stagione ormai alle porte.

Curiosità dietro all’incidente nei test

La prima giornata è andata piuttosto bene, per entrambi i piloti, con Lewis Hamilton che può finalmente provare a spingere di più, e conoscere meglio la monoposto della Ferrari, con le relative procedure, sicuramente diverse dalla Mercedes.

Tuttavia, nella seconda giornata il pilota inglese, ha avuto un incidente al volante della SF-23, finito contro le barriere nell’ultimo settore. Gli ingenti danni riportati dalla monoposto, hanno spinto la Ferrari a interrompere la sessione.

Per Lewis Hamilton, fortunatamente non sono stati riportati danni fisici. La sua preparazione in vista della nuova stagione, in un primo tempo, è sembrata compromessa dall’episodio. Tuttavia, la prossima settimana è in programma un’altra sessione di test, sempre sul circuito catalano, ma organizzata da Pirelli per sviluppare le mescole in ottica 2026. Per questa nuova opportunità, la Ferrari ha preparato e portato la SF-24, la vettura della passata stagione.

Sicuramente, una nuova e importante occasione per Lewis Hamilton, per guidare una monoposto della Scuderia, e prepararsi al meglio per l’inizio del Campionato.

Gli incidenti solitamente, non sono certamente una cosa positiva di cui vantarsi. Tuttavia, per Lewis Hamilton questo sembra essere diventata una sorta di”tradizione”, soprattutto al suo debutto con una nuova squadra. Il suo incidente con la Ferrari, sembra aver riacceso un certo e bizzarro presagio.

Lewis Hamilton, ogni volta che ha fatto il suo primo ingresso in una nuova squadra, al suo primo test in pista è stato autore di un incidente. Non sicuramente un bel modo per iniziare, ma proprio con quel team, ha poi ottenuto vittorie e successivamente il titolo iridato nella seconda stagione!

2007: McLaren

Dopo un 2006 di preparazioni, in vista della stagione d’esordio, nel gennaio 2007, Lewis Hamilton insieme al nuovo compagno di squadra, Fernando Alonso e il pilota di riserva Pedro de La Rosa, prendono parte a una sessione di test sul Circuit Ricardo Tomo di Valencia.

All’epoca, Lewis Hamilton era un giovanissimo debuttante pronto per la sua prima stagione in Formula 1. Nel mentre è al volante della McLaren, perde il controllo della stessa a una velocità di circa 300 km/h, e finisce contro le barriere.

Era un test privato, per cui non c’erano le televisioni a immortalare il momento, ma la notizia comunque fatto il giro del mondo, riportando che Hamilton era al volante della McLaren MP4-22, ne perse il controllo e finì contro le barriere. Anche in quell’occasione, vettura danneggiata ma nessuna conseguenza per il pilota.

“Lewis è illeso, ma la MP4-22 che stava guidando ha riportato ingenti danni e non sarà riparata a Valencia, per permettere a Lewis di continuare i test il giorno dopo. È stato investigato il motivo dell’incidente,” riportavano così le notizie di allora.

Lewis Hamilton si era rapidamente ripreso dall’incidente, commentando: “Sfortunatamente in questo sport, sono cose che succedono. Sto bene ed ero cosciente”.

Arrivò il Gran Premio del Canada 2007, e Lewis Hamilton vinse la sua prima gara in Formula 1, e sfiorò di poco il suo primo titolo iridato, rinviandone la conquista l’anno successivo, nel 2008.

2013: Mercedes

A fine 2012, Lewis Hamilton lascia la McLaren per passare alla Mercedes, e affianca Nico Rosberg sotto la guida dell’allora team principal, Ross Brawn.

Una mossa che al tempo è stata piuttosto chiacchierata, considerata un grosso rischio per Lewis Hamilton. All’epoca la Mercedes, nata nel 2010 non era ancora il team vincente, ma cercava di esserlo. Insomma, nessuno avrebbe presagito grandi cose per questo nuovo binomio.

Mercedes organizza una sessione di test a Jerez, per preparare al meglio questo nuovo inizio. Test che hanno riscontrato non poche difficoltà, a partire da problemi elettrici che hanno causato un piccolo incendio, con Mercedes che dovette chiudere anzitempo la prima giornata. Il giorno dopo, Lewis Hamilton scende finalmente in pista al volante della Freccia d’Argento.

L’inglese riesce a concludere appena 14 giri, prima di riscontrare problemi ai freni, e di conseguenza finisce contro le barriere.

“Lewis ha subito una perdita di pressione dei freni posteriori. Fortunatamente, i freni anteriori hanno permesso di rallentare la vettura, ma non a evitare le barriere. Danni ingenti, in particolare all’ala e muso anteriore; stiamo facendo verifiche sulla vettura ora. Lewis sta bene,” disse allora la Mercedes.

Lewis Hamilton arrivò al Gran Premio d’Ungheria, vincendo la sua prima gara con la Mercedes. Anche Nico Rosberg vinse una gara con la W04. Nel 2014, ovvero la seconda stagione di Lewis Hamilton con la Mercedes, arrivarono altre vittorie e la conquista del titolo iridato piloti e costruttori.

2025…chissà

Arriviamo al 2025. Un nuovo inizio per Lewis Hamilton, questa volta da pilota della Ferrari. L’inglese è autore di un incidente, nella seconda giornata di test a Barcellona al volante della SF-23.

Ora se il bizzarro presagio, dovesse venir fuori allo stesso modo, guardando questo nuovo episodio, ci si aspetta la prima vittoria di Lewis Hamilton con la Ferrari già in questa stagione, prima di ipotecare il titolo nel 2026, all’inizio della nuova era della Formula 1, con i nuovi regolamenti.

Se ciò dovesse succedere, Lewis Hamilton conquisterà un nuovo record, diventando il primo pilota a diventare Campione del Mondo per l’ottava volta, battendo di fatto Michael Schumacher.