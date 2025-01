Hamilton: le prime parole da pilota Ferrari

Lewis Hamilton e le sue prime impressioni in Ferrari: “Wow! È stato incredibile!”

La prima volta non si scorda mai. Lo sa bene il pluricampione inglese, che difficilmente potrà dimenticare l’emozione provata al volante della Rossa sulla pista di Fiorano. È la stessa Ferrari a renderci note, in un video pubblicato sui propri social, le prime parole pronunciate da Lewis Hamilton. In un team radio dal box gli chiedono un check, l’inglese non può che rispondere con quelle che sono state le sue prime sensazioni provate in pista: “Wow! È stato incredibile!“.

Un sogno diventato realtà, quello di correre per il team di Maranello. “Chiamalo istinto o intuizione, ma sapevo che firmare con la Ferrari era la cosa giusta per me“, ha dichiarato Lewis. “Era la sfida di cui avevo bisogno“. Nella sua testa c’è la voglia di riscattarsi e di mettere a tacere alcune voci che lo danno per un pilota ormai finito. L’obiettivo resta quello di vincere qualche gran premio e magari provare anche a conquistare l’ottavo titolo mondiale.

Primi giri a Fiorano e prossimi test a Barcellona

Quasi un anno fa il mondo della Formula 1 veniva scosso dalla notizia dell’arrivo dell’inglese alla Ferrari per la stagione 2025. L’attesa è stata lunga. In questi mesi ne abbiamo visti di suoi fotomontaggi, prima di vederlo in un post ufficiale con indosso la celebre tuta rossa. Nella giornata di mercoledì 23 gennaio il sette volte campione del mondo ha potuto effettuare i primi giri in pista con una SF-23 di due anni fa. Tanti i tifosi accorsi sul ponte di Fiorano, nessuno voleva perdersi un momento destinato a entrare nella storia.

Non resta che aspettare solo un’altra settimana prima di vederlo nuovamente in pista. Il prossimo 4 e 5 febbraio si girerà a Barcellona, sullo storico circuito di Montmelò. Questa volta Lewis avrà l’opportunità di provare la SF-24 in uno dei test programmati da Pirelli.