Lewis Hamilton, il suo nuovo casco si ispira a quello del più grande campione di tutti i tempi: l’omaggio a un mito della F1

Tutti pazzi per Lewis Hamilton in Rosso. Il sette volte iridato crea l’hype in Ferrari con un nuovo casco, l’omaggio a un mito della F1.

Il Mondiale in casa Ferrari già è cominciato. Ci ha pensato Lewis Hamilton e anche Charles Leclerc a infiammarlo con i primi giri a Fiorano, tra un bagno di folla nonostante le avverse condizioni meteo. Freddo e vento sono praticamente spariti davanti al fuoco della passione dei tifosi del Cavallino.

Il monegasco ha scelto ancora i colori bianco e rosso, come quelli della sua bandiera. Un helmet personalizzato con la scritta “Papà” sul lato sinistro, in omaggio al padre Hervé perso nel 2017, e “Jules” sul lato destro del casco, nel ricordo di Bianchi, l’amico pilota scomparso nel 2015.

Per Leclerc, casco a parte, storia già viste da sette anni, da quando è arrivato in Ferrari. Routine, volendo. Anche se quest’anno è diverso. Il monegasco vuole sì lottare come sempre per il Mondiale, ma come compagno di squadra ha un sette volte campione del mondo.

Non poteva essere Lewis Hamilton, però, a catalizzare l’attenzione. Per svariati motivi: dal peso specifico di ciò che è stato, a quello che – un super personaggio – e a quello che sarà: al sol pensiero la curiosità lascia spazio a una fervida attesa.

Le scelte di Lewis Hamilton

Sin dal primo minuto che l’inglese ha varcato per la prima volta i cancelli di Maranello come pilota della Scuderia ha attirato tutta l’attenzione del mondo intero su di lui. Alla sua prima apparizione ufficiale con i colori della Ferrari, Lewis Hamilton non ha perso l’occasione per far parlare di sé, svelando tra le altre novità il suo nuovo casco, dando così spazio a diversi commenti e interpretazioni agli appassionati di Formula 1. Tutti, non solo quelli della Ferrari.

Hamilton ha scelto il colore giallo per il suo casco, che lo accompagnerà per il Mondiale nel 2025: un ritorno al futuro, a quel colore predominante durante i suoi anni alla McLaren, ma anche per la sua prima stagione di gare in Mercedes.

Nel segno di Senna

Adattato agli standard Ferrari, il casco giallo di Hamilton è abbinato ad elementi rossi, con lo spazio necessario per il suo iconico numero 44, contornato dai principali sponsor del team Ferrari. Un casco con dedica a Senna (nella colorway) ma anche ai suoi esordi nel mondo delle corse.

Sia gli inserti rossi sul casco di Hamilton che il gradiente sul casco di Leclerc potrebbero rappresentare degli spoiler in vista dell’ultimo pezzo mancate, il più importante, la livrea della Ferrari 2025: la monoposto del Cavallino verrà presentata il 18 febbraio a Londra. Poi si penserà a correre.