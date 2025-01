Incidente Hamilton a Barcellona: Ferrari gravemente danneggiata

© Scuderia Ferrari on Instagram

Lewis Hamilton esce illeso dall’incidente, ma la vettura dovrà subire lunghe riparazioni

Giornata movimentata per il pilota britannico nel corso della seconda sessione di test al Circuit de Barcelona-Catalunya. Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton è stato infatti protagonista di un incidente che ha costretto il team a interrompere il programma. La SF-23, utilizzata per questi test, ha riportato danni significativi, ma l’ex pilota Mercedes è fortunatamente uscito illeso dalla vettura.

Secondo quanto riportato dalla stampa italiana, l’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì 29 gennaio. Hamilton ha perso il controllo della monoposto nell’ultimo settore del tracciato catalano, finendo contro le barriere. Il protocollo di sicurezza è stato immediatamente attivato, ma l’impatto ha comunque causato gravi danni alla macchina, richiedendo un intervento approfondito da parte dei tecnici Ferrari.

Test rallentati e programma compromesso

Questo inaspettato incidente rappresenta sicuramente un imprevisto importante per la Scuderia, che aveva pianificato tre giorni di test per accumulare dati preziosi prima dell’inizio ufficiale della stagione. Dopo un primo assaggio della Ferrari sul circuito di Fiorano, Hamilton ha proseguito il lavoro il lavoro sul tracciato di Montmelò, sfruttando le giornate dal 28 al 30 gennaio per completare i 1000km concessi dal regolamento TCP.

La Ferrari sta attualmente analizzando la telemetria per comprendere le dinamiche dell’incidente, mentre i tecnici, guidati da Matteo Togninalli, stanno valutando i vari danni. La SF-23, trasportata in garage con l’ausilio di una gru, richiederà diverse ore di riparazione, causando di conseguenza diversi ritardi all’interno del programma.

A causa di questo imprevisto, dunque, la sessione prevista per Charles Leclerc nel pomeriggio potrebbe subire alcune modifiche. Un primo ostacolo dunque per Hamilton nella sua nuova avventura con la Ferrari, ma il pilota britannico potrà presto tornare al volante per seguire il percorso di adattamento alla squadra di Maranello.

Di: Maia Conti