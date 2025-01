Primo test di Hamilton a Fiorano: ecco com’è andata

Il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, ha completato i suoi primi giri di test a Fiorano in un clima non particolarmente clemente: a portare il calore i tifosi, pronti ad ammirarlo in pista

Lewis Hamilton è ufficialmente un pilota Ferrari. Una frase che oggi ha acquisito ancora più significato e che, certamente, entrerà nella storia dello sport. Questo mercoledì, 22 gennaio, Hamilton ha infatti svolto i suoi primi test per la Scuderia italiana sul circuito di Fiorano. Il sette volte iridato è salito per la prima volta su una monoposto del team di Maranello, effettuando così il suo debutto al volante della SF-23.

E’ passato quasi un anno da quando la Ferrari e Lewis Hamilton hanno confermato la loro unione per la stagione 2025. Dal momento dell’annuncio ufficiale, ogni passo è stato misurato per il tanto atteso debutto. Quel momento storico è finalmente arrivato e in questi giorni Hamilton ha messo ufficialmente piede a Maranello. Evento già reso pubblico dalle prime foto ufficiali e saluto in italiano. Come vuole la tradizione per i nuovi piloti del team.

Primi giri per Hamilton a bordo di una Ferrari

La giornata per Lewis Hamilton è iniziata poco dopo le 9:15 CET con un installation lap al volante della SF-23. Modello di due anni fa. Sebbene la nebbia e la leggera pioggia abbiano complicato le condizioni, nulla ha potuto offuscare l’emozione dei tifosi. In tantissimi radunati per vedere il britannico vestito di rosso per la prima volta. Un evento seguito da vicino anche da diversi media italiani, come AutoRacer e Motorsport Italia.

Per questa occasione Hamilton ha optato per un casco giallo, che evoca i suoi inizi in McLaren. Questo design, che abbandona il colore ‘fosforescente’ che lo ha caratterizzato in Mercedes, include l’emblema della Ferrari e dettagli in rosso. Simboli di un nuovo inizio. Dopo un primo giro, Hamilton è rientrato ai box. Dopo, nel corso della mattinata, il sette volte iridato ha completato un totale di cinque stint, alternando giri lenti a tornate a ritmo più sostenuto. Tra le varie cose, Hamilton ha inoltre effettuato prove di partenze da fermo e manovre di burnout.