UFFICIALE: Leclerc positivo al Covid-19

La Ferrari ha annunciato che Leclerc è risultato positivo al Covid-19. Il pilota ha soltanto sintomi lievi. E’ isolato e segue il protocollo nella sua casa di Monaco

Quinto positivo sulla griglia di Formula 1. La Ferrari ha oggi annunciato che ieri Leclerc è risultato positivo, dopo essere stato a contatto con una persona risultata poi positiva al virus. “Il pilota della Scuderia Ferrari Charles Leclerc è risultato positivo al Covid-19. Secondo i protocolli di squadra, Charles continua a effettuare regolarmente i tamponi. Ieri, il risultato del suo ultimo test è stato positivo”, ha dichiarato il team.

“Charles ha informato tutti quelli con cui è stato a contatto nei giorni scorsi e anche noi. In questo momento si sente bene, ha soltanto sintomi lievi, ed è isolato nella sua casa di Monaco”, ha proseguito la Scuderia Ferrari. Il ferrarista spiega che una persona con cui ha avuto contatti è risultata positiva al Covid-19 pochi giorni fa. Appena l’ha scoperto si è isolato. Ieri, in uno dei test che viene fatto regolarmente per ordine della Scuderia, è stato lui a risultare positivo.

LE DICHIARAZIONI DEL MONEGASCO

“Ciao ragazzi! Spero che stiate bene. Desidero informarvi che sono risultato positivo al Covid-19. Faccio test frequenti secondo il protocollo del mio team. Purtroppo appena ho appreso di essere stato a contatto con una persona risultata poi positiva mi sono subito isolato. Inoltre ho informato tutti coloro con cui ho avuto contatti. Il test che ho fatto di conseguenza è uscito con esito positivo“, ha affermato Charles.

Fortunatamente, Charles ha soltanto lievi sintomi. Rimarrà isolato per i prossimi 14 giorni, seguendo così le regole dell’autorità monegasche. “Sto bene, ho sintomi lievi. Rimarrò in isolamento nella mia casa a Monaco seguendo così le regole delle autorità sanitarie locali. State al sicuro e prendetevi cura di voi“, ha concluso il monegasco. Leclerc diventa così il quinto pilota di Formula 1 a risultare positivo al Covid-19: prima Sergio Perez, poi Lance Stroll e più recentemente Lewis Hamilton e Lando Norris.