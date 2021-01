Norris conferma di essere positivo al Covid-19

Norris ha annunciato di essere risultato positivo al Covid-19. Dopo aver accusato una perdita del gusto e dell’olfatto ha deciso di isolarsi

Il britannico della McLaren attualmente non ha ulteriori sintomi. L’annuncio con cui Norris ha comunicato di essere positivo al Covid-19 ha spiazzato e fa capire quanto il virus sia ancora più presente che mai. Il giovane pilota ha perso il senso del gusto e dell’olfatto, perciò ha deciso di isolarsi immediatamente per prevenire il contagio. Il test effettuato a riguardo ha poi dato esito positivo. Lando si trova in vacanza a Dubai prima di partecipare a un programma di addestramento. Da ieri non ha avuto ulteriori nuovi sintomi e sta bene. Il futuro compagno di squadra di Daniel Ricciardo sarà isolato per i prossimi 14 giorni secondo le autorità degli Emirati Arabi Uniti.

DICHIARAZIONI DEL BRITANNICO E DELLA MCLAREN

“Ciao a tutti, spero che stiate bene. Ieri ho accusato una perdita del senso del gusto e anche dell’olfatto, quindi mi sono subito isolato e ho fatto un test. L’esito è stato positivo, quindi l’ho comunicato a tutti coloro con cui sono stato in contatto e mi isolerò per i prossimi 14 giorni. Mi sento bene e non ho altri sintomi, ma volevo solo avvisarvi. Statemi bene”, Norris ha così annunciato di essere positivo al Covid-19. Il team McLaren ha poi confermato la notizia in seguito al comunicato del pilota, spiegando anche il motivo per cui il britannico si trova a Dubai.

“La McLaren conferma che Lando Norris è risultato positivo al Covid-19 ieri a Dubai, dove è in vacanza prima del suo previsto programma di addestramento. Dopo aver accusato una perdita di gusto e olfatto, ha subito effettuato il test e informato il team. Come richiesto dalle normative locali, è stato isolato nel suo hotel per 14 giorni. Sta bene e non ha riportato ulteriori sintomi”. Norris è il quarto pilota in griglia a essere risultato positivo al Covid-19, dopo Sergio Perez, Lance Stroll e Lewis Hamilton.