UFFICIALE: Perez positivo al Covid-19

Il pilota della Racing Point era assente dal circuito oggi dopo essersi autoisolato a seguito di quello che il suo team ha definito un test “inconcludente”. Ma dopo aver ripetuto il test nel corso della giornata, è stato confermato che Perez è positivo al Covid-19. La Formula 1 sta seguendo un rigoroso regime di test per rispettare i protocolli di sicurezza messi in atto, quando la stagione è ripresa all’inizio di questo mese. Questa è la prima volta che un pilota è risultato positivo.

BREAKING: Sergio Perez will not take part in this weekend’s British Grand Prix after testing positive for COVID-19

He is self-isolating and we wish him a speedy recovery

Racing Point’s driver line-up will be announced in due course pic.twitter.com/bfndFxqa9D

— Formula 1 (@F1) July 30, 2020